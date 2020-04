Sozialarbeiter fordern: Bringt Obdachlose in Hotels unter

Hannover

Vor dem Virus sind alle Menschen gleich. „Der Oberbürgermeister und Prinz Charles haben es, aber von uns Obdachlosen hat es hier noch keiner“, sagt Andreas. Er sagt es ohne Schadenfreude. Seit zwei Jahren lebt der 59-Jährige auf der Straße. Die Nächte verbringt Andreas oft in Notschlafstellen wie dem ehemaligen Möbelhaus am Alten Flughafen. „Da steht Feldbett an Feldbett, und morgens muss man um 7 Uhr raus auf die Straße“, sagt er. Tagsüber sind die Unterkünfte nämlich geschlossen.

Menschen wie Andreas können nicht zu Hause bleiben, weil sie kein Zuhause haben. Die Gefahren, die vom Virus ausgehen, sind für manche dann eben doch ungleich größer als für andere. „Die Hotels stehen doch jetzt alle leer“, sagt Andreas, „warum können wir nicht vorübergehend dort bleiben?“

Belegte Brote am Mecki-Laden

Auch Sozialarbeiter drängen darauf, Obdachlose angesichts der Pandemie in Einzelzimmern einzuquartieren, um die Infektionsketten zu unterbrechen. „Unsere Klienten zählen oft zu den älteren Risikopatienten“, sagt Pascal Allewelt, der im Obdachlosenladen Mecki arbeitet. „Die Stadt ist für ihre Unterbringung zuständig, sie müsste Hoteliers eine Pauschale für ihre Unterbringung bezahlen“, fordert er. Auch die Initiative Solidarität statt Hamsterkäufe fordert, Obdachlose in Hotels einzuquartieren. Hannover solle sich dabei an Metropolen wie London orientieren, die so verfahren.

Kontaktladen Mecki setzt auf Straßensozialarbeit

Der Mecki-Laden am Raschplatz ist zurzeit geschlossen. „Es gibt keine Schutzkleidung, die Infektionsgefahr in den engen Räumen wäre zu groß“, sagt Allewelt. „Wir haben uns dafür entschieden, stattdessen die Straßensozialarbeit auszubauen.“ An sieben Tagen in der Woche verteilen Helfer am Mecki jetzt vormittags belegte Brote und Getränke an Obdachlose. „Da kommen bis zu 200 Menschen“, sagt Allewelt. An der Tür werden sie auch provisorisch medizinisch versorgt. „Ich habe dort auch schon neue Kleidung bekommen“, sagt Andreas. Solange die Räume der Kleiderkammer gesperrt sind, werden Obdachlose dort auch mit Anziehsachen versorgt.

Post durch das Fenster

„Wir haben uns unter Hochdruck auf die neue Situation eingestellt“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. Sucht- und Schuldnerberatung gehen nun meist telefonisch vonstatten. Und die Zentrale Beratungsstelle für Obdachlose an der Berliner Allee wurde kurzfristig umgebaut. Dort haben aktuell rund 800 Menschen ohne feste Wohnung ihre Postadressen; und dort wird ihnen auch Geld vom Jobcenter zugestellt. „Wir reichen ihnen Post und Schecks jetzt durch ein Fenster nach draußen“, sagt Ursula Büchsenschütz, die Leiterin der Einrichtung.

Rund 400 Menschen leben nach Schätzungen der Diakonie in Hannover obdachlos, Tendenz steigend. Angesichts der Corona-Krise verteilt die Stadt an verschiedenen Ausgabepunkten täglich 400 Essensportionen an Betroffene. Der Tagestreff der Caritas hat sein Angebot erweitert und Zelte am Leibnizufer aufgebaut. Ihre Unterbringung sei jedoch nach wie vor ein Problem, sagt Diakoniepastor Müller-Brandes. Derzeit führe er Gespräche mit der Stadt über mögliche Alternativen: „Solange Obdachlose in Notschlafstellen in Mehrbettzimmern übernachten, erhöht dies die Infektionsgefahr immens.“

Die Diakonie braucht warme Winterbekleidung für Männer, ebenso werden abgepackte Hygieneartikel wie Duschgel und Rasierer benötigt. Infos zu Spenden gibt es unter (05 11) 990 40 59.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne