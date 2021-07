Hannover

Ein zwölf Jahre altes schwerbehindertes Mädchen bekommt keine Krankenversicherung. Nach einer Entscheidung des Sozialgerichts Hannover durfte es eine nicht näher bezeichnete Krankenkasse ablehnen, das Kind in die gesetzliche Versicherung aufzunehmen. Für die Behandlungskosten muss daher weiterhin die Region Hannover aufkommen, die seit März 2013 der Vormund des Kindes ist.

Wie das Sozialgericht mitteilte, waren bei dem Mädchen bereits vor der Geburt schwere Hirnfehlbildungen festgestellt worden, es ist zu 100 Prozent schwerbehindert. Vor zwölf Jahren war es im Februar im Babykörbchen am Friederikenstift abgelegt worden. Da es anonym geboren wurde und damit keine Eltern festgestellt wurden, hatte das Kind auch keinen Krankenversicherungsschutz über die Eltern. In eine Pflegefamilie wurde es nie aufgenommen. Aufgrund seiner schweren Behinderung lebt das Mädchen in einem Kinderpflegeheim.

Netzwerk Mirjam kümmert sich

Die mittlerweile Zwölfjährige, die vor dem Sozialgericht als Klägerin auftrat, war daher zunächst über das Netzwerk Mirjam privat versichert, das auch das Babykörbchen betreibt. Mirjam ist ein Hilfsangebot der evangelischen Kirchen in Deutschland. Nach Bestellung des Jugendamts der Stadt Hannover zum Vormund des Kindes noch im Jahr der Geburt übernahm die nun vom Mädchen beklagte Krankenkasse die Krankenbehandlung des Säuglings – der Fachbereich Soziales erstattete die Kosten.

Im Jahr 2013 wechselte die Vormundschaft zur Region Hannover. Die beantragte im Februar 2016 für das Kind die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Das lehnte die Kasse jedoch ab – und bekam nun vor dem Sozialgericht Hannover recht. Die Richter entschieden, dass das Kind nicht in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden muss.

Das bedeutet jedoch nicht, dass niemand für die Behandlungskosten aufkommt. Vielmehr bestehe ein sogenannter anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall nach dem achten Sozialgesetzbuch gegen den Jugendhilfeträger – das ist die Region Hannover.

Von Karl Doeleke