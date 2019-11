Ein in Hannover lebender Flüchtling möchte seine Frau und seinen kranken Sohn in der Türkei besuchen, doch die Stadt verweigert die Ausstellung der erforderlichen Reisedokumente: Zuständig sei die syrische Botschaft in Berlin. Dorthin will sich der 48-Jährige aus Angst nicht wenden: Er werde vom syrischen Regime verfolgt.