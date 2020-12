Hannover

Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Mit roten lebensgroßen Figuren hat der Sozialverband Deutschland am Donnerstag am Kröpcke auf das hohe Armutsrisiko dieser Bevölkerungsgruppe hingewiesen. „Armut ist eine brennende Thematik für Menschen mit Behinderungen“, sagt Kathrin Schrader vom Sozialverband. „Wir möchten das Thema stärker in die Öffentlichkeit rücken.“

Denn sie sind neben Alleinerziehenden, kranken und älteren Menschen stark von Armut gefährdet und von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Corona-Krise hat diese Problem noch einmal verschärft. Insgesamt waren im Oktober in Deutschland fast 174.000 Menschen mit Schwerbehinderung ohne Arbeit, rund 13 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Mindestlohn gilt nicht für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung haben seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht auf Arbeit. „Wir fordern, dass das auch aber angemessene Arbeit und ein angemessener Lohn bedeuten soll“, meint Schrader. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin in Werkstätten für Menschen mit Behinderung keinen Mindestlohn oder Tarifgehalt bekämen.

Passanten konnten mit Punkten Aussagen am Boden zustimmen, die verschiedene Risikofaktoren für Armut benennen. Darunter sind neben einer Behinderung auch chronische Erkrankungen. Auch die Pflege von Angehörigen kann das Armutsrisiko erhöhen. Quelle: Rainer Droese

Sozialverband: Inklusion muss stärker gefördert werden

Auch mit Hinblick auf Inklusion an Schulen und die Rente müsse noch viel für sie getan werden. „Inklusive Schulen sind wichtig, um von vorneherein zu verhindern, dass sie einen Sonderweg einschlagen, sondern eine gute Ausbildung und die Aussicht auf einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen“, sagt Schrader. Viele haben überdurchschnittlich oft Teilzeit- oder Minijobs und würden dann eine Rente bekommen, die nicht zum Leben ausreicht.

Im November hat der Verband deswegen Sozialministerin Carola Reimann seine Forderungen übergeben. Mit weiteren Aktionen in ganz Niedersachsen möchte der Verband das Thema auch 2021 weiter ins Gespräch bringen.

