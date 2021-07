Hannover

In den Tarifverhandlungen für die etwa 5600 Beschäftigten der Sparda-Banken erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Für diesen Dienstag sind die 440 Mitarbeiter aus den 15 Filialen der Sparda-Bank Hannover zum Warnstreik aufgerufen. Auch drei weitere deutsche Sparda-Banken werden in dieser Woche bestreikt.

Streik bei der Sparda-Bank – am Hauptbahnhof geöffnet

In Hannover wird der zentrale Standort am Ernst-August-Platz gegenüber vom Hauptbahnhof nach Angaben einer Sparda-Sprecherin in Hannover trotz des Streiks geöffnet sein. In kleineren Filialen aber könne es zu Einschränkungen kommen. Die Genossenschaftsbank will darüber auf ihrer Internetseite informieren, um Kunden unnötige Wege und Wartezeiten zu ersparen.

Zwei Verhandlungsrunden sind ergebnislos verlaufen. Die dritte ist für den 14. Juli terminiert. Die Gewerkschaft wirft dem Sparda-Vorstand „Blockadehaltung“ vor und fordert 3,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 120 Euro. Die Beschäftigten sollen zwischen mehr Gehalt oder mehr Freizeit wählen dürfen und vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt werden. Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller sagt: „Während die Bank genug Geld für eine Dividendenzahlung an ihre Genossen hat, sollen die Beschäftigten mit nichts abgespeist werden.“

Bilanzsumme von 5,3 Milliarden Euro

In Norddeutschland zählt die Sparda-Bank Hannover mit einer Bilanzsumme von zuletzt 5,3 Milliarden Euro zu den größten Genossenschaftsbanken. Im vergangenen Jahr war der Überschuss zwar um rund ein Zehntel zurückgegangen, betrug aber immerhin noch 3,6 Millionen Euro. Mehrfach waren Versuche gescheitert, mit anderen Sparda-Banken zu fusionieren, zuletzt 2020 mit der Sparda-Bank Berlin, zuvor mit Hamburg (2006) und Münster (2016).

Die Sparda-Bank hat ihr Gebiet in bundesweit elf Geschäftsbereiche aufgeteilt. Das Einzugsgebiet der Sparda-Bank Hannover reicht bis Bremerhaven im Norden und Ostwestfalen-Lippe im Westen – es orientiert sich an einem alten Eisenbahnerbezirk.

Von Conrad von Meding