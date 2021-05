Hannover

Wenn die Finanzexpertin Anne Connelly über die finanzielle Vorsorge und Eigenverantwortung von Frauen spricht, wird sie schnell grundsätzlich: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge, regele deine Finanzen selbst“, ist ein Motto der Gründerin des Portals „Hermoney“. Connelly möchte Frauen ermutigen, finanziell unabhängig zu werden.

Wie dieser Vorsatz am besten gelingt, erklärt sie am Mittwoch um 19 Uhr bei einem gemeinsamen Vortrag der HAZ und Sparda-Bank im Rahmen der Reihe „Alles angelegt?“. Der Vortrag wird als kostenloser Stream ab 19 Uhr hier auf HAZ.de und auf www.sparda-h.de/allesangelegt zu sehen sein. Fragen können mit dem Stichwort „Finanzielle Vorsorge“ per E-Mail an hannover@haz.de geschickt werden.

Von Jan Sedelies