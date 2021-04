Burgwedel

Vorsichtig buddelt Elvira Vicuta die sandige Erde vom Spargelkopf weg, der vor ihr aus dem Erdwall lugt. Zwei Stiche mit dem Spargelstecher und sie hält die weiße Stange in der Hand. Dann schiebt sie den Erntewagen weiter, denn erst eineinhalb Meter weiter ragt der nächste Spargelkopf aus dem Boden. „Jetzt ist das natürlich noch nicht viel“ sagt Jörg Heuer, Inhaber des gleichnamigen Spargelhofs in Fuhrberg zu der noch lückenhaften Ausbeute. Aber immerhin habe das warme Wetter der vergangenen Tage dafür gesorgt, dass pünktlich zum Osterfest die Ernte beginnen konnte.

Kleine Mengen, hohe Preise

Das Kilo Spargel kostet derzeit noch um die 16 Euro. Quelle: Katrin Kutter

Dass es noch keine großen Mengen zu ernten gibt, zeigt sich auch an den Preisen: Um die 16 Euro kostet ein Kilogramm derzeit. Wie sich der Preis entwickeln werde, könne man jetzt noch nicht absehen, sagt Heuer. Das hänge nicht zuletzt vom Wetter ab – und in den kommenden Wochen solle es eher kühler werden. Michael Koch von der Agarinformationsgesellschaft in Bonn (AMI) schätzt, dass die Spargelpreise in diesem Jahr etwas über dem Vorjahresniveau liegen werden. Zum Ende waren es zwischen 8 und 12 Euro pro Kilo, je nach Gütegrad. Auf das diesjährig etwas höhere Preisniveau deuteten die Großhandelspreise hin, aber auch, dass die Ware aus Südeuropa derzeit knapp sei – unter anderem, weil es an Lkw-Fahrern fehle, um den Spargel in den Norden zu bringen.

Fuhrberger Sandboden nimmt die Wärme besonders schnell auf

Dass Heuer jetzt überhaupt schon ernten kann, liegt auch am Fuhrberger Sandboden: Der nimmt die Wärme schneller auf. Wie genau es unter den Folien aussieht, dazu braucht Heuer jetzt nur noch auf sein Handy schauen, denn seit diesem Jahr nutzt er eine App zur Überwachung des Bodens. „30 Grad Celsius direkt unter der Folie, 32,9 Grad in fünf Zentimeter Tiefe, 19,7 Grad in 20 Zentimeter“, zählt der Spargelbauer auf. Entscheidend aber ist die Temperatur in der Schicht darunter: 11,9 Grad in 40 Zentimeter Tiefe. Heuer ist nicht zufrieden. „Das waren an den warmen Tagen etwa acht Grad mehr.“

Erntehelfer durften einreisen

Jörg Heuer auf einem seiner Spargelfelder. Quelle: Katrin Kutter

Wie sich das Wetter entwickeln wird, ist noch unklar, aber ein anderer Unsicherheitsfaktor des vergangenen Jahres ist zumindest vorerst ausgeschaltet: 2020 hatten Niedersachsens Spargelbauern große Probleme, Erntehelfer anzuwerben: Im ersten Lockdown der Corona-Krise wurden in Europa auch die Grenzen dicht gemacht, der Flugverkehr teilweise fast vollständig eingestellt. In diesem Jahr ist das anders. Heuer hat seine 250 Saisonarbeitskräfte bekommen, die er braucht, um seine über 100 Hektar Spargelfläche zu bearbeiten. Auch die Politik hat geholfen: Erst am Mittwoch vor Ostern hat der Bund die Frist für Saisonarbeiter verlängert. Nun müssen sie nicht mehr nach 70 Tagen ausgetauscht werden, sondern dürfen bis zu 102 Tage in einem Job arbeiten. „Da hat die Politik auf jeden Fall mal eine richtige Entscheidung getroffen“, lobt Heuer.

So viel Spargel wächst in Niedersachsen Niedersachsen ist Spargelland: Auf rund 4650 Hektar wird das edle Gemüse angebaut – das entspricht etwa dem eineinhalbfachen der Fläche des Steinhuder Meeres. Bundesweit sind es 23.000 Hektar, das entspricht 18 Prozent der Anbaufläche von Freilandgemüse. Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen insgesamt 26.600 Tonnen Spargel geerntet, das waren tatsächlich nur 900 Tonnen weniger als 2019 geerntet wurden.

Saisonarbeiter werden vorab getestet und müssen in Quarantäne

Der Aufwand zur Beschäftigung der Erntehelfer ist auch so groß: Alle Saisonarbeitskräfte wurden vor der Einreise auf das Coronavirus getestet und mussten vor Arbeitsbeginn in Quarantäne. Während ihres Aufenthalts in Fuhrberg werden sie ebenfalls regelmäßig getestet, dafür hat Heuer zwei Mitarbeiterinnen weiterbilden lassen. Außerdem sind die Arbeiter in insgesamt fünf Gruppen eingeteilt, die zusammen arbeiten, essen und die Unterkünfte teilen. „Mehr können wir nicht machen“, sagt Heuer.

Angst vor Corona

Aber die Sorge vor einem Infektionsfall treibt ihn erkennbar um: „Wenn wir jetzt einen Corona-Fall bekommen und die Mitarbeiter ausfallen, dann kann das schlimmstenfalls bedeuten, dass die Ernte im Acker bleiben muss.“ Ersatz sei nicht zu haben, sagt Heuer. Er sei gespannt, ob in diesem Fall der Staat auch diese Ausfälle kompensiere. Wenn nicht, dann könne das für einzelne Betriebe schon existenziell werden, sagt der Landwirt. „Corona ist in diesem Jahr schwieriger und gefährlicher als im vergangenen Jahr.“

Spargel und Beeren direkt ab Hof: Jörg Heuer setzt auf Direktverkauf. Am Osterwochenende gab es dafür reichlich Zuspruch. Quelle: Katrin Kutter

Zumal ein Umsatzbringer im Spargelgeschäft weiterhin ausfällt: Die Restaurants. Um 70 Prozent sei der Spargelumsatz im vergangenen Jahr mit der Gastronomie zurückgegangen, weil viele erst Ende Mai öffnen durften, als die Saison zu großen Teilen gelaufen war. „Das schätze ich dieses Jahr ähnlich ein.“

Heuer setzt daher auf die Direktvermarktung. An diesem Wochenende funktioniert das auch schon ganz gut – ständig kommen neue Kunden auf seinen Hof. „Für viele ist das etwas Besonderes. Die Leute sind froh, wenn sie mal zum Spargelhof fahren können“, hat Heuer beobachtet. Zumindest hier gelte: „Die Nachfrage ist da.“

