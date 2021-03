Hannover

Phishing-Mails, die Betrüger an Bankkunden schicken, sind seit vielen Jahren immer wieder im Umlauf. Nun warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen vor einer E-Mail, die sensible Daten von Sparkassen-Kunden abgreifen will.

Die E-Mail mit dem Betreff „Ihre PushTAN-Registrierung läuft bald ab“ erweckt mit dem Absender und dem Logo der Sparkasse den Eindruck, seriös zu sein. Sie fordert die User dazu auf, den QR-Code in der E-Mail zu scannen oder einen Link zu öffnen – ansonsten würde die TAN-Registrierung bald ablaufen.

So sieht die Phishing-Mail aus. Die Empfänger werden mit „Sehr geehrter Kunde“ begrüßt – ansonsten wirkt die E-Mail täuschend echt. Quelle: Bildschirmfoto LKA

Webseite ähnelt der offiziellen Sparkassen-Seite

Wer den Link öffnet, gelangt auf die Phishingseite, die nahezu identisch mit einer echten Sparkassen-Webseite ist. Die User, die dann als Standort Hannover eingeben, gelangen zu einem Login-Bereich der Sparkasse, wo sie anschließend private Daten preisgeben und Ausweisdokumente hochladen sollen.

Diese Seite öffnet sich, wenn die Kunden, den Link in der E-Mail anklicken und dann die Sparkasse Hannover auswählen. Sie sieht der Original-Seite zum Verwechseln ähnlich. Quelle: Bildschirmfoto LKA

Bei Verdacht Bank informieren und Anzeige erstatten

Das LKA weist darauf hin, dass Sparkassen, Banken und Kreditinstitute niemals auf diese Weise dazu auffordern, persönliche Daten zu aktualisieren. User sollten in keinem Fall solche Links oder QR-Codes öffnen. Wer sich fragt, ob eine E-Mail seriös ist, sollte im Zweifelsfall bei der Bank nachfragen. Das LKA empfiehlt Kunden, die bereits Daten auf dieser Seite eingegeben haben, unverzüglich ihre Sparkasse zu informieren, den Onlinebanking-Zugang sperren zu lassen und im Anschluss Anzeige bei der örtlichen Polizei zu stellen.

Von Inga Schönfeldt