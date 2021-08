Hannover

Kunden der Sparkasse in Kirchrode müssen im kommenden Jahr mit erheblichen Einschränkungen rechnen – die Filiale im Stadtteil wird zum Jahreswechsel zeitweise geschlossen. Grund sind umfassende Bauarbeiten. An dem Standort solle ein „Beratungscenter der Zukunft“ entstehen, dass den Kunden auch außerhalb der reinen Beratungstätigkeit als Aufenthaltsort dienen werde, heißt es auf der Internetseite der Sparkasse.

Dass neue Filialkonzept hat die Sparkasse bereits an den drei Standorten Garbsen-Mitte, Holzwiesen und Lindener Markt umgesetzt. Die neuen Filialen zeichneten sich etwa durch eine Lounge und eine Kaffeebar aus, schreibt die Sparkasse. Freies W-LAN und E-Bike-Ladestationen sollen künftig ebenfalls zur Verfügung stehen.

Schließfächer müssen geräumt werden

Zunächst müssen die Kirchroder Kunden aber auf einige Dienstleistungen des Unternehmens verzichten. Während der Bauarbeiten müssen beispielsweise die Schließfächer geräumt werden. Die Mieter dieser Fächer seien bereits von der Bank kontaktiert worden, erklärt die Sparkasse in einer Antwort auf eine Anfrage des Stadtbezirksrates.

Ob in der Zeit bis zur Wiedereröffnung der Filiale Geldautomaten zur Verfügung stehen werden, ist laut Sparkasse noch nicht abschließend geklärt. Für Kassengeschäfte müssen Kunden aber definitiv einen anderen Standort aufsuchen, etwa in Bemerode.

Sparkasse will bei Treffen über konkrete Pläne informieren

Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) sieht der Modernisierung insgesamt positiv entgegen. Obwohl zunächst Unannehmlichkeiten entstünden, freue er sich, dass die Sparkasse in den Standort Kirchrode investiert. In den nächsten Monaten will die Sparkasse Politiker und Bürger bei einem Treffen über die konkreten Vorhaben und Maßnahmen informieren.

Von Finn Bachmann