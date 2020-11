Hannover

Die Sparkasse Hannover hat für ausgewählte Filialen ein neues Konzept entwickelt und baut sie entsprechend um. „Sie sollen zu einem Marktplatz und einem Ort der Begegnung werden, wo es um mehr geht als nur Finanzfragen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Volker Alt. Insgesamt 10 Millionen Euro investiert das Geldinstitut in die Zweigstellen an der Falkenstraße am Lindener Marktplatz, den Hägewiesen im Sahlkamp und in Garbsen. Im kommenden Jahr sollen die Standorte an der Goseriede, in Laatzen und vermutlich auch in Kirchrode folgen.

Das Leben im Kiez widerspiegeln

In Linden haben die neuen Räume kürzlich eröffnet, in die Gestaltung sind die Ergebnisse sowohl von Mitarbeiter- als auch von Kundenbefragungen eingeflossen. „Wir wollen das Leben im Kiez widerspiegeln. Wenn das irgendwo funktioniert, dann hier“, sagt Vertriebsleiter Fotios Joannou.

Anzeige

Die Sparkasse sieht sich für Kunden, denen der direkte Kontakt wichtig ist, in einer Art Gastgeberrolle. In dem Gebäude, dessen Fassade aus dem Jahr 1916 stammt, gewähren große Fenster schon von außen einen Einblick. Es gibt einen üppigen Holztisch mit Ladestationen und montierten iPads, einen Loungebereich mit Kaffeebar, ein Forum mit Stufen und andere Sitzmöglichkeiten. Die Idee ist, lockere Gesprächsatmosphäre in heller und freundlicher Umgebung zu ermöglichen. Außerdem können Besucher Wasserflaschen auffüllen, vor der Tür ihr E-Bike laden oder einfach nur am Holztisch bei einer Tasse Kaffee eine Weile an ihrem Laptop arbeiten.

Beratung auf dem Sofa

Geht es um komplexere Beratung, stehen individuell ausgestattete Räume zur Verfügung, die Namen wie Lindener Wohnzimmer, Guter Rat oder Hab und Gut tragen. Klassische Counter und Schreibtische gibt es hier weniger, dafür beispielsweise ein Sofa. Das bekannte Sparkassen-Rot als Signalfarbe ist zwar noch vorhanden, wird aber zurückhaltender eingesetzt als bisher üblich.

Zur Galerie mpressionen aus der Zweigstelle in Linden

Wichtiger Bestandteil des Kiez-Konzeptes ist der Marktplatz. Dort sind Veranstaltungen für bis zu 30 Gästen möglich. „Wir denken an Präsentationen von Lindener Vereinen, Diskussionsrunden, Filme oder Leseabende“, erklärt Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising.

Designer aus Limmer setzen sich in Wettbewerb durch

Insgesamt ist der neue Gestaltungsstil Ergebnis eines Kreativwettbewerbs, den das Designerbüro Rudolph Schelling Webermann aus Limmer gewonnen hat. Nachhaltigkeit war gefragt. „Wir haben darauf geachtet, dass die Materialien recycelbar sind“, sagt Carsten Schelling. Einbauten und Mobiliar etwa bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, später wird eine Solaranlage auf dem Dach in Betrieb gehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass bei der Sparkasse seit geraumer Zeit das Onlinegeschäft auf dem Vormarsch ist und die Kunden seltener in die Filialen kommen als früher. Das Geldinstitut will deshalb ein Jahr in Linden und den anderen bereits ausgewählten Standorten Erfahrungen sammeln und dann entscheiden, ob weitere Standorte zum Marktplatz werden. „Wir zeigen mit den neuen Filialen ein klares Bekenntnis, dass wir auch künftig vor Ort präsent sein wollen. Aber es ist eben auch eine nicht unerhebliche Investition“, erklärt Alt.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase