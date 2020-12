Hannover

Nicht nur das Meteorologische Institut der Leibniz-Uni steht vor der Auflösung, jetzt sickern immer mehr Details über den millionenschweren Streichplan der Universität durch. Mindestens 22 Professuren sollen gestrichen werden. Allein an der ohnehin kleinen Architekturfakultät sollen zwei Professuren wegfallen. Die Studierenden sehen die Qualität von Lehre und Forschung gefährdet. Für Freitag ist eine Protestdemonstration zum Hauptgebäude der Universität geplant.

Leibniz-Uni soll Millionen sparen – Architekturfakultät verliert

Das Land hat der Leibniz-Uni eine drastische Kürzung um jährlich mehr als 5 Millionen Euro verordnet. Uni-Präsident Volker Epping hat gegenüber der HAZ bereits angekündigt, dass rund 100 von 5000 Stellen in Verwaltung, Lehre und Forschung abgebaut werden müssten, um das Einsparziel zu erreichen.

Anzeige

Jetzt wird bekannt: Es trifft überproportional die teuren Professorenstellen – von denen aber wiederum die Gesamtzahl der zugelassenen Studierenden abhängt. 22 der 349 Professuren stehen nach Angaben aus Fachschaftskreisen auf der aktuellen Streichliste, über die am 16. Dezember final entschieden werden soll.

Es regnet ins Gebäude

Die Kürzung des Landes trifft die Leibniz-Universität in einer Phase, in der das Geld ohnehin knapp ist. Seit etwa 15 Jahren ist das Budget faktisch nicht erhöht worden. Man sieht es an zahlreichen Gebäuden, für deren Unterhalt und Sanierung das Geld fehlt. „Dass das Budget jetzt sogar auch noch gekürzt wird, bringt das Fass zum Überlaufen“, sagt Prof. Hilde Léon, Dekanin der Architekturfakultät, die von den Streichungsplänen besonders betroffen ist. „In unser denkmalgeschütztes Gebäude regnet es hinein, und nun werden auch noch Professuren gestrichen.“

Architekturstudierende und ihre Modelle: Hier werden Entwürfe für ein energetisch optimiertes Rathaus Laatzen präsentiert. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Der aktuellen Planung zufolge sollen die Professuren für Architekturtheorie und Tragwerksplanung nicht wieder besetzt werden, wenn die Inhaber in Kürze in Ruhestand gehen. Bitter: Seit 2003 musste die Fakultät bereits acht Professorenstellen einsparen, inzwischen sind es nur noch 14. „Wir haben Wut im Bauch“, sagt Masterstudentin Marie Schwarz vom Fachschaftsrat. „Es geht jetzt um unsere Kern-Professuren in elementaren Fächern. Wie will man Studierende nach Hannover holen, wenn das Angebot an Forschung und Lehre immer schlechter wird?“

Lesen Sie auch: Kommentar: Das Land spart an seiner Zukunft

Demo am Freitag zum Welfenschloss

Schwarz hat die Demo mitorganisiert, die am Freitag ab 14 Uhr von der Architekturfakultät zum Uni-Hauptgebäude im Welfenschloss ziehen soll. Der Protest richtet sich zwar gegen die Hochschulleitung – stößt dort aber auf viel Wohlwollen. „Für die Demonstration habe ich Verständnis“, sagt Uni-Sprecherin Mechthild von Münchhausen: „Ich würde sie aber gern vor dem Finanzministerium beziehungsweise dem Landtag sehen.“ Studentin Schwarz sagt: „Wir schließen nicht aus, dass wir auch noch gegen die Landespolitik protestieren. Aber zunächst geht es uns darum, die Uni-Leitung davon abzubringen, ausgerechnet bei der Architektur zu sparen.“

Die Fakultät gilt im Bundesvergleich als zwar kleinste, schneidet aber beim wichtigen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung ( CHE) regelmäßig auf einem Spitzenplatz ab. „Das liegt daran, dass sich bei uns die Lehrenden trotz der engen Stellenbesetzung unfassbar viel Mühe geben“, sagt Schwarz. Dekanin Léon findet, dass das Land eigentlich mehr statt weniger investieren müsste. „Bayern geht den umgekehrten Weg. Dort will man in Nürnberg-Erlangen eine zweite Exzellenz-Uni aufbauen und pumpt richtig Geld hinein. In Niedersachsen hat man das Gefühl, dass sich die Politik vom Gedanken einer Exzellenz längst verabschiedet hat.“

Von Conrad von Meding