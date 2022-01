Hannover

In der Region Hannover haben am Montagabend zahlreiche Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Zudem gab es Gegenprotest. Die Polizeidirektion Hannover spricht insgesamt von etwa 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei 25 nicht angezeigten, vier angezeigten und einer Eilversammlung. Nach Polizeiangaben legten die Protestler teils friedliches, teils aggressives Verhalten an den Tag. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Die Behörde hat zudem zahlreiche Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Im Stadtgebiet von Hannover, aber auch in den meisten Umlandkommunen, gilt inzwischen bei angezeigten wie auch nicht angezeigten Versammlungen die Tragepflicht.

„Spaziergänger“ flüchten in Geschäfte

In Hannovers Innenstadt treffen sich Gegner der Corona-Maßnahmen seit einigen Wochen immer montags zu „Spaziergängen“. Am gestrigen Montag zählte die Polizei insgesamt 400 Personen, die unter anderem am Trammplatz und in der City-Fußgängerzone gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestierten.

„Mehrere zum Teil Kleinstgruppen wurden durch die Einsatzkräfte festgestellt“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. „Zeitweise entzogen sich Versammlungsteilnehmende den Kontrollen, verließen in Kleinstgruppen die Orte und flüchteten unter anderem in Einkaufsgeschäfte.“

Protestler wollen Polizeikette durchbrechen

Einige Protestler versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen. Die Einsatzkräfte drängten die Teilnehmenden durch Schubsen zurück. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortführen. „Im Bereich des Kröpcke warf ein Versammlungsteilnehmer einen Becher mit Glühwein in Richtung der Einsatzkräfte“, so Bohrmann. Ein Polizist wurde getroffen, blieb jedoch unverletzt. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs wurde eingeleitet. Insgesamt sind 132 Ordnungswidrigkeiten nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz eingeleitet worden.

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Montag auch bei einer angezeigten Versammlung in Barsinghausen mit 160 Teilnehmenden. Während der Identitätsfeststellung bei einem Maskenverweigerer griff eine Person die Einsatzkräfte mit Schlagschutzhandschuhen an. Der Angreifer sowie ein Beamter erlitten jeweils leichte Verletzungen. Zwei Frauen beleidigten die Polizei.

Gegendemos in Springe, Wunstorf und Ronnenberg

In Ronnenberg, Wunstorf und Springe hatte sich Gegenprotest zu den „Spaziergängen“ formiert. So nahmen in Springe etwa 250 Menschen an einer Demo der SPD teil. In Neustadt, Burgdorf, Garbsen, der Wedemark und anderen Städten um Umland der Region wurden zahlreiche Ordungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weitere Auseinandersetzungen hat es nach Polizeiangaben nicht gegeben.

Von Manuel Behrens