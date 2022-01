Hannover

Ungemütlicher könnte der Ort für die Anbahnung der großen Liebe kaum sein. Zehn Tische in einer großen hannoverschen Bowlinganlage, 20 Personen, Männlein und Weiblein stets gegenüber, alle sechs Minuten Platzwechsel – und dazu das Gerumpele der Bowlingkugeln im Hintergrund. Willkommen in der Welt der Romantik, der Heimeligkeit und Gefühle.

Speeddating in Hannover: Eine Frage der Alternativen

Wobei: Es ist ja immer eine Frage der Alternativen. Und die Alternative zu dem Speeddating, das ich an diesem Abend mit Genehmigung von Vorgesetzten und Ehefrau inkognito besuche, ist heutzutage häufig nicht das zufällige Kennenlernen in der Bar oder im Sportverein. Das haben wir in unserer eng durchgetakteten und auf Effizienz getrimmten Welt scheinbar verlernt.

„Gedatet“ wird vielfach über Internetplattformen und Verkuppelungs-Apps. Mit Erfolg, tatsächlich. In meinem unmittelbaren Freundeskreis haben sich bereits vier Paare darüber gefunden, alle vier jetzt mit Ehering, drei von ihnen mit Haus und Kindern. Läuft also im Internet. Viel romantischer als das Speeddating in der Bowlingbahn aber ist das auch nicht gerade.

Hemmschwelle für Betrugsversuche höher?

Was spricht für das Präsenztreffen? „Ich will nicht anhand von zwei oder drei Bildern beurteilt werden“, sagt Isabelle (55, alle Namen geändert). „Bei einem echten Treffen kann ich mir auch selbst viel besser ein Bild machen.“ Und Vanessa (43) wird später sagen: „Bei den Online-Datingportalen sind mir zu viele verheiratete Männer unterwegs.“ Sie hofft, dass das bei Treffen von Angesicht zu Angesicht die Hemmschwelle für Betrugsversuche höher ist.

Das ist das Ziel des Datings – doch vorher gilt es, Gespräche im Sechsminutentakt zu meistern. Quelle: Alexander Körner/dpa (Symbolbild)

25 Euro kostet die Teilnahme an „Hannovers größtem Speeddating“ (Eigenwerbung des Veranstalters – allerdings gibt es mehrere Anbieter mit ähnlichen Konzepten). Wer denkt, dass solche Anbahnungsabende in der Pandemie besonders gefragt sind, weil es sonst ja weniger Gelegenheit zum Kennenlernen gibt, der irrt. Zwei Termine im Spätherbst und Winter sind mangels Teilnehmenden ausgefallen, bevor nun dieser zustande kommt.

Speeddating-Erkenntnisse

Und der Abend hält noch mehr erstaunliche Erkenntnisse parat:

* Frauenüberschuss beim Dating: Wir sind exakt zehn Männer und zehn Frauen (Altersbeschränkung an diesem Abend: zwischen 40 und 55 Jahre). Mindestens drei Männer aber sagen von sich, dass sie gezielt hinzugeladen wurden und dem Anbieter die 25 Euro Teilnahmepreis nicht zu zahlen brauchten, weil ihre Rolle sei, den Frauenüberschuss auszugleichen.

* Fast alle haben Onlinedating probiert: Bis auf eine Teilnehmerin haben alle Frauen an diesem Abend bereits Erfahrungen mit Onlinedating-Plattformen gemacht – und alle reden schlecht über diese Erfahrungen.

* Keine Wiederholungstäterin: Während von den zehn Männern mindestens vier nicht das erste Mal an einem Präsenzdating teilnehmen (zum Teil wegen direkter Veranstalteransprache, siehe oben), sagen sämtliche Frauen ohne Ausnahme, dass sie so etwas zum ersten Mal ausprobieren. Ob das der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht überprüfen. Falls es der Wahrheit entspricht, kann es entweder heißen, dass die Abende so schlecht verlaufen, dass keine Frau wiederkommt. Oder dass Frauen immer beim ersten Mal den Traummann treffen und deshalb nie wiederkommen. Angesprochen auf diese Alternativen tendiert der Veranstalter zur Letzterem. Klar.

Halbnackt-Fotos vor Badezimmerspiegeln

Petra (49) aus der Wedemark findet Dating im Internet „gruselig – allein schon zu sehen, wie die Männer sich dort darstellen“. Halbnackt posierten sie für ihre Selfies vor Badezimmerspiegeln, die überdies oft schlecht geputzt seien, und stellten sich als Superhelden dar. Selbstkritik: Fehlanzeige.

Onlineplattformen wie Tinder boomen, doch manche Frauen finden die Darstellung der Männer dort schlicht „gruselig. Quelle: Thomas Trutschel/photothek.net

Rita ist seit zwei Jahren getrennt und wohnt im Sommer auf einem Dauercampingplatz in der Region. Gleich zu Beginn des Gesprächs lädt die Frau mit den blonden Haaren unbekümmert zum Besuch ein, mit Reihen- und Platznummer. Das ist wohl die Überrumpelungstaktik. Andere dagegen wollen von sich nicht einmal den Beruf sagen, dafür aber haarklein alles vom Gegenüber wissen. Für den Fall, dass das Gespräch erlahmt, hat der Veranstalter Karten mit Themenanregungen auf den Tisch gestellt. Die sind aber derart peinlich-banal, dass keiner sie nutzt. Sechs Minuten Gespräch sind sowieso (fast) immer zu kurz.

Smalltalk ist nicht gleich Smalltalk

Trotzdem: Auch innerhalb von sechs Minuten spürt man, mit wem das Gespräch auf Allgemeinplätzen verharrt und mit wem sich eine interessante Kurzkommunikation ergibt. Smalltalk kann eben oberflächliches Geplänkel oder reizvolles Anstupsen sein. Es wird viel gelacht an dem Abend, aber nach Abschluss sitzen einige auch noch länger zusammen und plaudern weiter – ohne Sechsminuten-Stoppuhrsignal.

Speeddating in Hannover: Bowlingbahn statt Weingut

Monica ist Personalmanagerin einer großen Firma aus Rheinland-Pfalz und vor Jahren der Liebe wegen nach Hannover gezogen. Die Liebe ist geplatzt, der Job geblieben, was viel Pendelei bedeutet – aber Hannover sei nun mal eine klasse Stadt zum Leben, sagt sie. Eigentlich. Den Ort des Treffens findet sie erschreckend. „Meine Nichte hat erzählt, dass sie bei einem Speeddating auf einem Weingut war – und hier treffen wir uns in einer Bowlingbahn“, staunt sie über die ihrer Meinung nach norddeutsche Stillosigkeit. Arzthelferin Nina hingegen ist der Ort fast egal. „Ist doch witzig hier mit den Leuten“, sagt sie und lacht einnehmend.

Die Männer nehme ich naturgemäß nur an den Nachbartischen oder beim Gespräch in der Halbzeitpause wahr. Rüdiger hat seinen Collie-Mischling mitgebracht. „Zum Schutz“, wie er ironisch sagt. Tatsächlich entpuppt sich der Hund als exzellenter Gesprächseinstieg. Claudia (50) aus Laatzen, die bei den Johannitern arbeitet und schlechte Erfahrung mit zwei angeblich hochwertigen Datingportalen gesammelt hat, lebt mit zwei Katzen – da ist sofort ein Thema gefunden.

„Kein Bein an den Boden“

Allerdings hat Rüdiger vor Beginn des Abends die Kellnerin sehr von oben herab behandelt. Das ist nicht nur Hedda und Smilla aufgefallen. „Der bekommt bei uns kein Bein an den Boden“, sagt Hedda resolut. Frauensolidarität greift eben auch beim Dating. Und das im doppelten Sinne: Von den zehn Frauen sind nur zwei alleine gekommen, die anderen jeweils mit einer Freundin. So lässt sich das gemeinsam Erlebte später besser besprechen.

Frauensolidarität auch beim Speeddating: In unserem Beispiel sind acht von zehn Frauen nicht alleine gekommen, sondern mit Freundin. So lässt sich das Erlebte später besser besprechen. Quelle: Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Karsten geht die Sechsminuten-Dates ironisch-routiniert an. Er hat ein Schild vor der Brust hängen. „Ich heiße Karsten, bin 54 Jahre alt und arbeite als IT-Fachmann“, steht dort. Damit sind die wichtigsten Fragen beantwortet, die ohnehin immer gestellt werden – man kann sich schnell wichtigeren Themen widmen. Seine Ambitionen aber sind zweifelhaft: Er gehört zu den Männern, die herbeordert wurden, um den Frauenüberschuss zu kaschieren.

Ohne Erwartungen gekommen

Stefan sagt gegen Ende, dass er „ohne Erwartungen gekommen ist – und wäre ich mit Erwartungen gekommen, wären sie enttäuscht worden“. Was er ausdrücklich nicht abwertend verstanden wissen will. „Ich habe richtig gute Gespräche geführt und nette Menschen kennengelernt, mit denen ich mir gut eine Freundschaft vorstellen könnte“, sagt er. „Aber Freunde habe ich schon genug.“ Die Frau, mit der der 53-jährige Frührenter aus dem Südwesten Hannovers sich ein Zusammenleben vorstellen könnte, sei nicht dabei gewesen.

Wobei: Alle dürfen es sich noch einmal überlegen. Am Tag nach dem Massendate gibt es eine E-Mailabfrage vonseiten des Veranstalters. Dort darf jede und jeder angeben, mit wem ein weiteres Treffen denkbar ist. Dem Vorurteil nach kreuzen Männer nahezu immer nahezu alle Frauen an, allein schon um den Marktwert zu testen. Das will der Moderator des Abends ebenso wenig bestätigen wie die Tatsache, dass es öfter Frauenüberschuss gebe als Männerüberschuss. „Mal so, mal so“ sei das, sagt er.

Zweite Chance fürs Liebestreffen

Der Veranstalter jedenfalls rückt die Kontaktdaten nur raus, wenn das Wiedersehen von beiden Seiten gewünscht ist. Und für einen Folgetermin kann man sich dann ja eine etwas romantischere Umgebung aussuchen.

Von Conrad von Meding