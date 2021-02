Hannover

Eine Woche liegt der spektakuläre Einbruch bei Juwelier Lutz Huth in Hannover jetzt zurück. Die Polizei konnte bislang weder Täter noch Beute ausfindig machen. Auch von dem ebenfalls gestohlenen Auto, mit dem die drei Verdächtigen die Eingangstür des Geschäfts zerstört hatten, fehlt jede Spur. Huth geht deshalb nun in die Offensive: Er bietet nicht nur mehrere Zehntausend Euro Belohnung für Hinweise auf Schmuck und Verbrecher, sondern forscht offenbar auch auf eigene Faust in Osteuropa.

Auf HAZ-Anfrage teilte der Juwelier mit, bisher gebe es keine weiteren Hinweise zu dem maskierten Einbrecher. „Es hat sich noch nichts ergeben“, sagte er. Die drei Verbrecher waren in der Nacht zum 3. Februar rückwärts mit einem Mazda CX5 in Huths Geschäft an der Kröpcke-Passage gerast. Das Auto hatten die Täter zuvor in Ahlem aus dem Carport eines Seniorenehepaars gestohlen. Die Anhängerkupplung hob die Sicherheitstür gegen 4.50 Uhr aus ihren Angeln, in nur zwei Minuten plünderten die Täter die komplette Auslage. Noch vor Eintreffen der Polizei flohen die Täter in dem Fahrzeug.

Juwelier lobt 60.000 Euro Belohnung aus

Der Schaden liegt im fünf- bis sechsstelligen Bereich, genau lässt sich die Summe nach Polizeiangaben noch immer nicht beziffern. Laut Huth sollen die Verdächtigen wohl Polnisch gesprochen haben, das gehe aus den Videoaufzeichnungen im Geschäft hervor. Deshalb setzt der Juwelier nun offenbar parallel zu den offiziellen Ermittlungen selbst Privatdetektive in Osteuropa ein. Kommentieren wollte der 77-Jährige das jedoch nicht näher. Aber: Neben den bereits bekannten 50.000 Euro für die Wiederbeschaffung der Beute hat Huth inzwischen noch eine weitere Belohnung ausgesetzt: „Ich lobe auch noch 10.000 Euro aus, die zur Ergreifung der drei Täter führen.“

Das komplette Vorgehen der Einbrecher wirkt hochprofessionell. Nach Polizeiangaben gibt es bislang bei den Ermittlungen keinen wirklichen Durchbruch. Es hätten sich zwar weitere Zeugen gemeldet, deren Aussagen würden nun aber erst ausgewertet. Schmuck und Mazda seien weiterhin verschollen. „Es gibt in der Sache nichts Neues“, sagte Polizeisprechrein Natalia Shapovalova am Mittwoch der HAZ. Aber: Die Beamten prüfen Überschneidungen zu ähnlichen Einbrüchen in anderen deutschen Städten. Möglicherweise könnte es dort Zusammenhänge geben.

Zur Galerie Die Polizei Hannover ermittelt wegen eines spektakulären Einbruchs in ein Juweliergeschäft am Kröpcke. Die Täter zerstörten mit einem gestohlenen Auto die Eingangstür des Geschäfts und erbeuteten Unmengen teuren Schmucks.

Ähnliche Taten in ganz Deutschland

Schon im August fuhren Unbekannte nachts mit einem gestohlenen Golf direkt ins Schaufenster eines Frankfurter Juweliers, einen Monat später dann in München. Im Oktober schlugen Unbekannte in Hagen auf dieselbe Weise zu wie jetzt in Hannover. Einen Juwelier in Düsseldorf traf es dann im Dezember: Kurz vor Ladenöffnung raste morgens ein Opel ins Geschäft, zwei Täter überfielen den Inhaber, der dritte wartete im Wagen. Mitte Januar zerstörten mehrere Männer mit einem gestohlenen BMW den Eingang eines Bamberger Juweliers und erbeuteten Schmuck. In dem Fall wurden später zwei Verdächtige gefasst – einer davon ist Polizist in Berlin.

Von Peer Hellerling