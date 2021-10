Unter der Überschrift „Lastzug riss Baukran an Stahlseil in die Tiefe“ berichtete die HAZ 1991 so:

Lebensgefährliche Verletzungen hat der 51jährige Führer eines 25-Tonnen-Krans erlitten, der gestern um 13.50 Uhr an der Hildesheimer Straße in Döhren von einem Lastwagen umgerissen wurde. Peter W. aus Hannover wollte mit seinem Kran von der Ladefläche eines Lastwagens einen Kompressor auf den Haken nehmen, als sich eine der Stahlschlingen des Auslegers am Türscharnier eines vorbeifahrenden Lastwagens verfing. Dessen Anhänger zog den tonnenschweren Kran hinun­ter. Der Ausleger prallte dabei im Vorgarten der Gastwirtschaft Fritz Wichmann so heftig auf, daß der Kran­führer durch die Scheibe des Führerstands aus zehn Metern in die Tiefe stürzte. Der Mann schlug zunächst auf einem Torpfeiler auf und fiel dann auf die Beton­platten der Toreinfahrt. Er wurde mit schwersten Kopf­verletzungen in die Medizinische Hochschule gebracht.

Die Bergungsarbeiten dauerten am Donnerstag bis in die späten Abendstun­den an. Die Hildesheimer Straße blieb stadtauswärts gesperrt. Trotz Umlei­tungsempfehlungen im Verkehrsfunk ent­stand zeitweise ein Rückstau bis zur Gilde-Brauerei. Den Sachschaden bezif­ferte die Polizei auf etwa 250.000 Mark. Bevor der demolierte Kran mit Hilfe von drei Autokranen abtransportiert werden konnte, mußte er auseinandergeschweißt werden.

Günther Kopp aus Bottrop lenkte den Speditionslaster, an dessen Anhänger sich die Stahlschlinge verfing. “Das hat mich regelrecht von der Straße gezogen“, schil­derte er. Die zum Bordstein gerissene Wagenmitte knickte eine Straßenlaterne um. Im linken Außenspiegel habe er be­obachtet, wie der Kran „in Zeitlupen­tempo“ umstürzte. Augenzeuge wurde auch der Kraftfahrer am Steuer des Last­wagens, den Peter W. gerade mit dem Kran entlud. Er sagt: „Ich hab zugesehen, daß ich aus dem LkW rauskomme.“

Aber der Ausleger kippte gegen einen Baum im Vorgarten des Nobelrestaurants Wichmann und bohrte sich mit der durchgeknickten Mitte gut 30 Zentimeter tief in den Weg zum Haupteingang. Der Kran schlug nur wenige Meter neben dem um diese Zeit gut besuchten Restaurant auf. ,,Das war ein lautes Scheppern und Krachen“, berichtet Firmenchefin Gu­drun Weick, deren Stimme noch am Donnerstagabend die Aufregung verriet. „Es war mehr als ein Schock.“ Sie wolle gar nicht darüber nachdenken, was alles hätte passieren können, wenn ein Gast oder das Gasthaus von dem Ausleger ge­troffen worden wäre. Einziges Opfer des Unfalls wurde Peter W. selbst. Ein kleines Transistorradio baumelte nach dem Unfall aus der zer­borstenen Scheibe im Führerstand. Die Lampe auf dem Torpfeiler des Restau­rants war verbeult. Die tonnenschweren Betongewichte am Sockel des Krans hat­ten nicht ausgereicht, um seinen Arbeits­platz in der Waage zu halten.

Ob der Facharbeiter mit seinem Kran­ausleger zu weit auf die Hildesheimer Straße geschwenkt ist oder eine Windbö die Stahlschlinge in Richtung Fahrbahn drückte, vermochte die Polizei bis zum Redaktionsschluß noch nicht zu sagen. Gewerbeaufsichtsamt und Baugenossen­schaft gingen gestern am Unfallort dieser Frage nach. Für einen der Polizisten, die den Verkehr regelten, bedurfte das keiner Klärung mehr. „Man hätte einen Posten auf die Straße stellen müssen, um das Abladen abzusichern.“ Aber der Mann in Uniform nahm sich gleich wieder ein Stück zurück: „Hinterher ist man immer klüger.“

Konsequenzen will Gudrun Weick ge­zogen wissen: „Nach dem, was heute pas­siert ist, dürfte der Kran nicht mehr über unser Haus geschwenkt werden.“