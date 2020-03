Herrenhausen

Bereits seit drei Jahren lädt die Lieblingsbar zu extravaganten Cocktails und neu interpretierter traditioneller Küche ein. Ausschließlich die Erfolge der letzten Jahre wollte die Bar in Herrenhausen an ihrem dritten Geburtstag aber nicht feiern. Statt die Geburtstagsgäste für das Dreigängemenü zahlen zu lassen, starteten die beiden Betreiber Chi Trung Khuu und Manuel Mauritz einen Spendenaufruf für die WGH-Herrenhausen Stiftung. Das Ergebnis: Über 2100 Euro spendeten die rund 300 Gäste für Bedürftige aus der Nachbarschaft. Mauritz und Khuu rundeten die Spende auf, sodass am Ende 2500 Euro zusammenkamen.

In Herrenhausen engagiert

„Wir haben uns sehr gefreut, dass uns so viele Gäste an unserem Jubiläumstag besucht und auch kräftig in dieser Aktion unterstützt haben“, sagt Khuu. „Außerdem macht es uns stolz, dass die Lieblingsbar auf diesem Weg auch die benachteiligten Menschen in unserer Nachbarschaft unterstützen wird.“ Geschäftspartner Manuel Mauritz ergänzt: „Ich finde es toll, dass die Lieblingsbar sich mittlerweile gastronomisch in Herrenhausen gut etabliert hat. Auf dieser soliden Basis können und wollen wir uns auch künftig sehr gern für soziale Nachbarschaftsprojekte einsetzen.“

Um weitere 2500 Euro wurde die Spende durch die WGH-Herrenhausen eG ergänzt. „Die Höhe der Spendensumme hat unsere Erwartungen weit übertroffen und zeigt, wie verbunden die Hannoveraner mit der Bar und dem Stadtteil Herrenhausen sind“, sagt Constantin Heinze, Vorstandsmitglied WGH-Herrenhausen eG.

Für Jugendarbeit im Bezirk

Die insgesamt 5000 Euro wurden am 20. Februar in der Lieblingsbar öffentlich an die 2014 gegründete Stiftung überreicht. Zu den bereits geförderten Nachbarschaftsprojekten der Stiftung zählen etwa das Leckerhaus und therapeutische Tanzangebote. Die Spendensumme der Lieblingsbar soll in die Jugendarbeit in den Stadtbezirken Herrenhausen, Leinhausen und Stöcken investiert werden, teilte die Stiftung mit.

Von Nina Hoffmann