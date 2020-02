Sahlkamp

Für Siegfried Froese war es bereits der 20. Besuch in Uganda. Der Pastor der Evangelischen Freikirche Sahlkamp fährt seit 14 Jahren mit Gruppen nach Ostafrika, um direkt vor Ort zu helfen und Projekte zu besuchen, die mit Spendengeld der Gemeinde finanziert wurden. Im Dezember 2019 war er mit elf Teilnehmern wieder dort. Stolz ist der Pastor auf den Betrag, der dieses Mal für Uganda zusammengekommen war und nach seinen Angaben hauptsächlich in der Kirchengemeinde im Sahlkamp gesammelt wurde – beachtliche 70.000 Euro. „Das ist eine Summe, die wir noch nie zuvor erreicht haben“, erklärte er bei einem Diavortrag über die Reise in den Räumlichkeiten der Gemeinde am Wilmersdorfweg. Rund 40 Interessierte waren gekommen.

Aufenthalt und Flug selbst bezahlt

Die Teilnehmer des sogenannten Afrika-Workcamps haben sich ihren Flug und den zweiwöchigen Aufenthalt in Uganda selbst finanziert, die Projekthilfe wurde dafür nicht angerührt. Vor Ort lebten die Besucher bei einer Missionarsfamilie in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Insgesamt 50 Kilo Gepäck hatte jeder Freiwillige nach Ostafrika mitgebracht – das hauptsächlich aus zusätzlichen Sachspenden wie Kleidung oder Nützlichem für den Alltag bestand. „Jeder hatte zwei Koffer und ein Handgepäckstück. Letzteres sollte für das eigene Zeug reichen“, meinte Teilnehmerin Jessica Dickmann.

Über 800 Patenschaften

Während ihres Aufenthaltes besuchte die Gruppe einen zweistöckigen Schulbau in Bukassa, einem Stadtteil von Kampala. Der Bau wurde unter anderem durch das Projektgeld finanziert. Dort können inzwischen über 300 Kinder zur Schule gehen, von denen die meisten aus den Slums von Bukassa stammen. Die Kinder besuchen während der Schule täglich einen Gottesdienst – in Uganda wird auch moderne Missionsarbeit geleistet. Viele der Kinder können nur durch Unterstützung von Paten aus dem Ausland zur Schule gehen. Ihr Unterricht, Frühstück und Mittagessen sowie die medizinische Versorgung sind im Schulgeld von 30 Euro pro Monat enthalten. Mehr als 800 Patenschaften konnte das Kinderhilfswerk Stiftung Global Care, mit dem die Freikirche zusammenarbeitet, schon vermitteln. „Für jedes Kind zieht die Familie durch die Straßen und feiert, dass es zur Schule gehen darf“, berichtet Claudia Barber, die im Dezember ebenfalls dabei war.

Kostenfreie Klinikbehandlungen

Auch um die Gesundheit der Einwohner kümmerten sich die Besucher. Drei Gruppenmitglieder sind Krankenschwestern, wodurch an vielen Tagen kostenfreie Klinikbehandlungen angeboten werden konnten. In der ländlichen Umgebung der Stadt Lira konnten so gut 500 Patienten kostenlos untersucht oder versorgt werden. Dort wurden auch fast 1000 Hartholz- und Fruchtbäume gepflanzt. Zusätzlich konnten durch die 70.000 Euro Spendengeld viele Tausend Arbeitsstunden einheimischer Maurer, Krankenschwestern und Hilfsarbeiter bezahlt werden, ebenso wie Medikamente und Baumaterialien.

Weitere Informationen zur Arbeit des Kinderhilfswerkes und zu Spendenmöglichkeiten finden Interessierte im Internet unter global-care.de. Außerdem pflegt Pastor Siegfried Froese einen Blog über die Besuche in Afrika . Dieser ist unter nichtegal.blogspot.com zu finden.

