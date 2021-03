Hannover

Genau 229 Tage war das Leben von Familie Berse ein einziges Hoffen und Bangen. Der Alltag fand größtenteils auf der Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) statt. Meliya, das jüngste Kind der Familie, wartete dort auf ein Spenderherz. Und Eltern und Geschwister auf den erlösenden Anruf und die Rückkehr von Meliya in die Familie, wo sie schmerzlich vermisst wurde.

Die Mutter träumte davon – dann kam der Anruf

Der Anruf ist gekommen. Kurz vor der Adventszeit war es, der Vater hat am Krankenbett gesessen, es war 18 Uhr. „Zwölf Stunden später hatte Meliya ihr neues Herz“, sagt Mutter Türkan Berse. Das Spenderorgan habe perfekt gepasst, Blutgruppe und andere Parameter waren optimal. „Ich habe in der Nacht davor davon geträumt, dass ein Organ gefunden wurde. Zum ersten Mal“, erzählt die Mutter. Ein Zeichen? „Ein Wunder“, sagt die Mutter. „Einfach unbeschreiblich.“

Nach dem Anruf wurde die damals neun Monate alte Meliya sofort für die aufwendige Operation vorbereitet, der Hubschrauber mit dem MHH-Team machte sich zur Organentnahme auf den Weg. „Über den Spender und dessen Familie erfahren wir nichts, wir wissen nur, dass es ein ähnlich altes Kind gewesen ist“, so Türkan Berse. Nach einigen Jahren darf die Familie sich über die Organisation Eurotransplant, die Spenderorgane vermittelt, mit einem Brief oder einem Päckchen bedanken. Nie persönlich, die Anonymität währt lebenslang.

Jeden Abend ein Abschied

„Als das Transplantationsteam in Hannover mit dem Spenderherz gelandet ist, hat das OP-Team in der MHH mit der Entnahme von Meliyas Organ begonnen“, berichtet die vierfache Mutter. Rund sieben bis acht Stunden habe der Eingriff gedauert, gefühlt eine weitere Ewigkeit nach Monaten der Angst und Hoffnung am Klinikbett der Jüngsten.

„Ein Wunder“: Türkan Berse mit ihrer Tochter Meliya und ihren anderen Kindern. Quelle: privat

Das kleine Mädchen aus Großburgwedel hat lange auf das Spenderherz gewartet. Solange musste sie an der MHH bleiben. Bis das Spenderorgan gefunden war, hat ihr das sogenannte Berlin Heart, ein Kunstherz, geholfen, das bei Meliya außerhalb ihres Körpers fixiert war. „Es war ein Segen, dass es das gibt“, so die Mutter. Aber es gibt Nebenwirkungen. Schlaganfälle und Thrombosen sind die Regel. „Daher weiß man nie, wie es wirklich ausgeht.“ Türkan und ihr Mann Yilmaz Berse haben monatelang gewissermaßen auch auf Station 67 gelebt, immer im Wechsel. „Wir haben alle Besuchszeiten, die erlaubt sind, komplett ausgenutzt.“ Übernachten ist ausgeschlossen. Jeden Abend ein Abschied.

Eine Woche lang musste Meliya nach der Transplantation noch auf der Intensivstation bleiben, dann wurde sie auf die normale Kinderstation verlegt. „Das war ein wunderbares Gefühl“, so Berse. Nach weiteren elf Tagen durfte die kleine Patientin nach Hause. Es gibt keine Abschiede mehr, allerdings klappt das mit dem Einschlafen noch nicht besonders gut. „Die transplantierten Kinder sind traumatisiert vom Eingriff und der Zeit davor“, betont die Mutter. Der Schlafrhythmus sei gestört. Im Vergleich ist das für Familie Berse kein großes Problem, genauso wenig wie die engmaschigen Kontrollen und die vielen Medikamente. „Wir sind einfach nur unendlich dankbar.“

Ein gerettetes Leben

Türkan Berse möchte anderen Menschen Mut machen, auch beim Thema Organspende. „Es lohnt sich, eine Spende schenkt Leben.“ Schwierig zu ertragen war für die Mutter der Gedanke, dass ein anderes Kind sterben muss, damit Meliya weiterleben kann. Die Ärzte hätten dann immer wieder beteuert, dass dieses Kind nicht wegen Meliya, sondern aus anderen Gründen sterben muss. „Das hat mich irgendwann überzeugt. Wenn ein Mensch ohnehin verstirbt, dann kann er bis zu sieben Leben retten. Wenn er Organspender ist.“ Ein gerettetes Leben ist das von Meliya.

Von Susanna Bauch