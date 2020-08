Hannover

Die Arbeiten an der Conti-Fußgängerbrücke über die Hans-Böckler-Allee gingen schneller als gedacht. Sonnabend Nachmittag ist von den großen Kränen weit und breit nichts mehr zu sehen, die Arbeiter Freitag in Position gebracht hatten. Ausflügler Thomas Brunken steht mit seinem Fahrrad an der Baustelle und wundert sich. „So wie das aussieht, ist alles wohl schon fertig“, stellt der 62-Jährige erstaunt fest. Hinter der Holz-Einhausung rund um die Brücke sind getönte Glasscheiben zu erkennen.

Jede Glasscheibe wiegt eine Tonne

Continental errichtet neben der Pferdeturmkreuzung für rund 200 Millionen Euro eine neue Zentrale auf zwei Grundstücken beidseitig der Allee. Die Brücke verbindet beide Gebäudeteile. An diesem Wochenende sollten Bauarbeiter rund 40 Glasscheiben an der Stahlbrücke montieren. Jede einzelne Glasscheibe wiegt etwa eine Tonne.

Die Sperrung der Hans-Böckler-Allee zwischen Pferdeturmkreuzung und Clausewitzstraße für Autos bleibt aber zunächst bestehen. Die Sperrung dauert bis maximal Montagfrüh, 5 Uhr – wahrscheinlich wird sie aber schon früher aufgehoben. Radfahrer, Fußgänger und Stadtbahnen kommen an der Baustelle vorbei.

