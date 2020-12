Hannover

An diesem Wochenende entblättert sich die bisher von Gerüstteilen verhüllte Glas-Stahl-Fußgängerbrücke, die als schwebende Konstruktion die Bauwerke der neuen Continental-Zentrale am Pferdeturm verbindet. Seit Samstagabend ist wegen der Arbeiten die Hans-Böckler-Allee in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Stadtbahnen fahren zunächst noch bis Sonntagabend.

Conti-Brücke am Pferdeturm wird enthüllt

Gegen 21 Uhr hat die Vollsperrung der wichtigen Verbindung zwischen Messeschnellweg am Pferdeturm und Hannovers Innenstadt begonnen. Autofahrer können gut ausgeschilderte Umleitungen über Bischofshol oder wahlweise den Weidetorkreisel nutzen. Fußgänger und Radfahrer dagegen können über die parallel verlaufende Wegeverbindung zwischen Clausewitz- und Kleestraße ausweichen, der Umweg beträgt nur wenige Hundert Meter.

Anzeige

So soll die neue Continental-Zentrale am Pferdeturm in Hannover nach Plänen des Architekturbüros Henn aussehen. Quelle: Continental/Henn (Visualisierung)

Erstmals wird an diesem Wochenende sichtbar, wie das Glas-Stahl-Bauwerk die Gebäude der neuen Unternehmenszentrale am Pferdeturm verbindet. Allerdings sieht der Bauzeitenplan vor, dass bis Sonntagabend zunächst nur die Brückenteile über den Autospuren vom Gerüst befreit werden.

Stadtbahnverkehr in der Nacht zu Montag unterbrochen

Der Mittelteil über den Stadtbahngleisen kommt erst in der Nacht zu Montag an die Reihe. Der Stadtbahnverkehr der Linien 4 und 5 wird deshalb zwischen 21 Uhr und Betriebsschluss unterbrochen werden. Die Üstra richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Montag um 5 Uhr soll der Bereich zum einsetzenden Berufsverkehr wieder voll nutzbar sein.

Dann ist auch die Brücke erstmals fertig zu sehen. 71 Meter misst die Spannweite, die Konstruktion schwebt ohne Zwischenstützen über der Straße. Im Mai haben Kräne die tonnenschweren Stahlbauträger in einer ambitionierten Wochenendbaustelle an ihren Platz gehievt. Danach allerdings wurde die Konstruktion mit Schutzverkleidungen versehen, hinter denen Arbeiter die Verglasungen und weitere Bauschritte vornehmen konnten.

Die gesamte Zentrale soll gegen Ende des Jahres 2021 fertig sein. Sie kostet rund 200 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding