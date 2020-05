Hannover

Die Hans-Böckler-Allee mit ihrer Verbindung zum Schnellweg gehört zu den großen Einfallstraßen Hannovers und ist meist stark befahren. Eine Vollsperrung wie an diesem Wochenende sollte eigentlich zu erheblichen Staus rund um die Allee führen – doch bisher bleiben massive Verkehrsbehinderungen aus.

„Es gibt aktuell keine Staus. Auch von der Polizei haben wir keine entsprechende Meldung bekommen“, teilt die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen mit. Offenbar kämen die Menschen mit der Sperrung und den Umleitungen ganz gut zurecht.

Anzeige

Am Freitagabend –kurz nachdem die Straße gesperrt wurde – war es zu leichten Staus gekommen. Autofahrer standen vor allem in der Nähe des Eisstadions und brauchten Geduld. Doch die Verkehrssituation beruhigte sich schnell wieder.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Einbau der Stahlträger im Video:

Das ist die Umleitung

Während der Vollsperrung werden Autos aus Norden mit Fahrtrichtung Innenstadt/Kleefeld über den Weidetorkreisel umgeleitet, weil die Schnellwegabfahrt am Pferdeturm gesperrt ist. Für die Fahrtrichtung Kleefeld aus Süden ist das Rechtsabbiegen am Pferdeturm dagegen möglich. Fahrzeuge aus Süden mit Fahrtrichtung Innenstadt werden über Bischofshol geleitet. Die Verbindung zwischen Innenstadt und Kleefeld in beiden Richtungen wird ebenfalls über Bischofshol und den Schnellweg abgewickelt. Dort sind im Bereich Zuschlagstraße/Bemeroder Straße eigentlich lange Staus zu erwarten. Ausnahmsweise ist die Waldchaussee an diesem Wochenende komplett für Autos offen, um eine schnelle Verbindung zwischen Weidetor und City zu gewährleisten.

Lesen Sie auch: Der Einbau der Brücke im Zeitraffer-Video

Die Sperrung ist nötig, weil die Continental AG zu beiden Seiten der Straße ihren Hauptsitz errichtet und an diesem Wochenende eine 71 Meter lange Brücke errichtet wird. Das Bauwerk verbindet die beiden Bürokomplexe.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel