Hannover

Die Schmiedestraße in der City bietet derzeit einen besonders trostlosen Anblick. Nicht nur die Corona-Pandemie mit ihren vielfältigen Beschränkungen lässt den Abschnitt zwischen Marstall und Karmarschstraße veröden – auch der Ladenleerstand trägt seinen Teil zum traurigen Gesamtbild bei. Die ehemaligen Geschäftsräume von Miele sind lange verwaist, ein Bekleidungsgeschäft hat die Fenster des leeren Ladens mit Papier beklebt, die Picaldi-Fassade ist vergittert, und eine ehemalige Bankfiliale hat die Räume neben dem Brauhaus Ernst August längst verlassen. Dasselbe gilt für den Sportartikelladen SFU (Sachen für unterwegs) sowie die ehemalige Rechtsabteilung der Stadt in dem braunen Komplex nahe des Steintors.

Projektentwicklung abgeblasen

Hier hängen nur noch im Geschäft für Bastelbedarf Idee Durchhalteparolen in den Schaufenstern. Ursprünglich sollte an dieser Stelle das gesamte Gebäude abgerissen werden und einem Hotelneubau weichen, „aber von diesen Plänen ist schon lange nichts mehr zu hören“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft. Eigentümer der Immobilie, die Signal Iduna, hat nun von dem Projekt Anstand genommen.

„Wir haben für unser Objekt Schmiedestraße 24 / Heiligerstraße 1 in Hannover die Möglichkeit einer großflächigen Projektentwicklung geprüft“, sagt Johannes Braun von der Signal Iduna-Tochterfirma Hansainvest und Bauherr an der Schmiedestraße. Grundlage der Planungen sei ein bereits abgeschlossener Mietvertrag. „Aufgrund der Komplexität des Vorhabens enthielt dieser Mietvertrag jedoch von Beginn an eine Rücktrittsoption für beide Vertragsparteien. Wir als Vermieter haben nun Ende Dezember 2020 von unserer Option Gebrauch gemacht, da die Voraussetzungen eines möglichen Neubaus an externe Abhängigkeiten geknüpft waren, die bis dato nicht umgesetzt werden konnten“, so Braun. Eine alternative Planung werde in den kommenden Monaten geprüft.

„Die Straße ist abgängig und veraltet“

Dass in der Straße geschäftsmäßig nicht viel los ist, wundert Prenzler seit Jahren nicht mehr. „Die Straße ist abgängig und komplett veraltet, daher ist ja auch eine Umgestaltung geplant.“ Einfach umsetzen lässt sich dieses Vorhabens allerdings nicht. Pläne mit Baumbepflanzung, Radwegen und verengten Fahrspuren gibt es längst. Allein im Konflikt um einen schnellen Umbau und mögliche Teilsperrungen der Schmiedestraße haben die Mehrheitsfraktionen im Rat (SPD, Grüne, FDP) lange keine Entscheidung gefällt – und das Tempo gedrosselt. In einem gemeinsamen Antrag forderten die drei Fraktionen nun jüngst, dass erst im kommenden Jahr, wenn der Bürgerdialog über die Zukunft der Innenstadt abgeschlossen ist, die Stadt mit ihren Planungen für den Umbau beginnt.

Hemmnis für Unternehmer

Doch schon jetzt könnten notwendige Leitungsarbeiten erledigt werden. Damit scheint das Hin und Her um die Neugestaltung der Straße zwischen Altstadt und City beendet. Es dürfte allerdings allmählich einmal etwas passieren, findet Martin Prenzler. Die Debatte um die Zukunft der Straße sei natürlich ein Hemmnis für Unternehmen, „die hier gerne investieren würden.“ Temporäre Teilsperrungen dafür nimmt auch der Sprecher der City-Gemeinschaft in Kauf, „es müssen hier jede Menge Leitungen erneuert werden, unter der Fahrbahn liegt in Höhe des Brauhauses ein Umspannwerk in der Größe eines Einfamilienhauses.“ Das zu entfernen sei aufwendig.

Dauerhafte Sperrungen der Schmiedestraße für Autos sieht Prenzler eher skeptisch, sollte investiert werden, wäre das kontraproduktiv. Zudem hält er die Debatte um die Schmiedestraße für zu kleinteilig. „In der Wegebeziehung der Innenstadt ist der Teil der Straße nur ein winziges Puzzlestück. Es sollte der komplette Abschnitt bis zu Markt- und Leinstraße einheitlich geplant werden.“ An eine Belebung der Straße mit Einzelhandel glaubt Prenzler erst nach einem Umbau – und nach der Pandemie. „Zurzeit bleiben die Menschen einfach weg und die Altstadt funktioniert auch nicht.“ Wenn die Ratsmehrheit das Projekt wie angekündigt forciert, dürften alle Beteiligten profitieren – wie auch immer die Umgestaltung letztlich ausfällt.

Von Susanna Bauch