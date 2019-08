Hannover

Die Landeshauptstadt wird zum Zentrum des deutschen Radsports: Nach der Nacht von Hannover vor dem Neuen Rathaus am Mittwoch startet am Donnertag am selben Ort die erste, 167 Kilometer lange Etappe der Deutschland-Tour nach Halberstadt. Damit die Radler und Zuschauer ausreichend Platz haben, müssen zahlreiche Straßen in der Innenstadt gesperrt werden, hinzu kommen am Donnerstag punktuelle Sperrungen entlang der Strecke im Süden Hannovers.

Bereits am Dienstag wurden die jeweils inneren, am Grünstreifen gelegenen Fahrspuren des Friedrichswalls gesperrt. Das führt auch zur Sperrung der Durchfahrt gegenüber des Rudolf-Hillebrecht-Platzes. Gleichzeitig wurde rund um das Neue Rathaus inklusive Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee von Mittwoch, 6 Uhr, bis Donnerstag, 0 Uhr, ein Halteverbot eingerichtet.

Sperrungen seit Mittwoch: Die Nacht von Hannover

Die Sperrungen zur Nacht von Hannover sind inzwischen wieder aufgehoben. Am Mittwoch war der Friedrichswall zwischen Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee voll gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Seite war der Abschnitt von Oster- bis Karmarschstraße tabu. Die Sperrung blieb bis 3 Uhr nachts bestehen. Zwischen 15 und 23.30 Uhr wurde sie zudem um das Areal bis zum Friederiken- beziehungsweise Aegidientorplatz erweitert. Die Culemannstraße war am Mittwoch zwischen 15 und 0 Uhr gesperrt, die Willy-Brandt-Allee von 11 bis 3 Uhr.

Deutschland-Tour am Donnerstag

Direkt im Anschluss an die Nacht von Hannover ist die Landeshauptstadt am Donnerstag der Startpunkt der ersten Etappe der diesjährigen Deutschland-Tour. Aus diesem Grund wird der Friedrichswall Richtung Aegidientorplatz von 11 bis 15 Uhr erneut zwischen Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee gesperrt. Die Culemannstraße selbst wird zudem bereits ab 9 Uhr gesperrt.

Video: Die ersten Kilometer der Deutschland-Tour in Hannover :

Kurze Sperrungen entlang der Strecke

Nach dem Start kommt es entlang der Strecke immer wieder zu punktuellen Sperrungen. Das Radlerfeld fährt über die Willy-Brandt-Allee und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie die Schützenallee und Brückstraße in Richtung Hemmingen. Von dort aus führt der Weg weiter nach Pattensen, an der Marienburg vorbei und südlich von Hildesheim bis zum Endpunkt in Halberstadt.

Zuschauer sollten Busse und Bahnen benutzen

Da durch die Sperrungen rund um das Neue Rathaus auch zahlreiche Parkmöglichkeiten wegfallen, empfiehlt die Stadt, dass Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die nächstgelegenen Stadtbahnhaltestellen sind die Markthalle und der Aegi. Durch die Sperrungen kommt es allerdings zu Einschränkungen bei den Üstra-Buslinien 100, 120 und 200.

Von Peer Hellerling