Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am frühen Sonnabend zu einem Zimmerbrand in der Südstadt gerufen worden. Das Feuer war gegen 5 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem ehemaligen Bürogebäude in der Spielhagenstraße ausgebrochen. In ersten Meldungen war die Rede davon, dass die Flammen bereits aus dem Fenster des Raums im ersten Stock des Gebäudes schlagen würden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigten sich diese Angaben. Bei dem Gebäude handelt es sich, nach Auskunft der Feuerwehr um einen offenbar nicht mehr genutzten Bürokomplex eines Mineralölhändlers. Die Feuerwehr schickte mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude, die mit den Löscharbeiten begannen. Glücklicherweise hielt sich keine Person mehr in dem Komplex auf. Die Helfer brachten die Flammen schnell unter ihre Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf den Dachstuhl.

Schadenshöhe noch unklar

Die genaue Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei wird in den kommenden Tagen mit den Brandermittlungen beginnen. Die Feuerwehr war insgesamt mit 53 Helfern und 17 Fahrzeugen vor Ort.

Von Tobias Morchner