Die Kripo Hannover sucht dringend Zeugen nach einem Überfall auf eine Spielhalle am Sonntagabend in Mühlenberg. Der Täter konnte mit seiner Beute entkommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Maskierter die Spielothek an der Straße Mühlenbergzentrum gegen 23.30 Uhr betreten. Er ging sofort hinter den Tresen zu einer 40 Jahre alten Angestellten und bedrohte die Frau mit einer Axt. Dann verlangte er Bargeld aus der Kasse. Die 40-Jährige übergab dem Täter das Geld. Der Maskierte flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Spielothek befanden, blieben unversehrt. Die Angestellte erlitt einen Schock.

Der Gesuchte ist, nach Angaben der Angestellten, etwa 32 Jahre alt. Er ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Bei dem Überfall trug er ein dunkles Oberteil, das er so um den Kopf gewickelt hatte, dass nur noch die Augen zu sehen waren. Darunter trug der Täter ein dunkelrotes T-Shirt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Von Tobias Morchner