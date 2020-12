Nord

Der Bezirksrat Nord setzt sich vehement dafür ein, die Anzahl von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Etablissements im Stadtbezirk zu begrenzen. In einem gemeinsamen Antrag fordern alle Fraktionen, dass die Stadtverwaltung den Mindestabstand zwischen sogenannten Vergnügungsstätten sobald wie möglich erhöht.

Die Stadtverwaltung Hannover will die Zahl von Spielhallen und Wettbüros stadtweit einschränken, was nur über das Baurecht geht. Dazu hat die Verwaltung ein Vergnügungsstättenkonzept vorbereitet, das der Rat jedoch noch beschließen muss. Der Bezirksrat drängt nun mit Blick auf das Sanierungsgebiet Hainholz, das ehemalige Sanierungsgebiet Nordstadt sowie den nördlichen Engelbosteler Damm auf Eile. „Gerade in diesen Bereichen ist der Anteil an Spielhallen und Wettbüros stark angestiegen“, sagt SPD-Fraktionschef Sven Abend. Dabei fließt in Sanierungsgebiete öffentliches Geld, um die Lebensqualität vor Ort nachhaltig zu verbessern. Wenn Spielhallen sich einmal angesiedelt haben, lassen sie sich per Baurecht jedoch nicht mehr verhindern.

Von Bärbel Hilbig