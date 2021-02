Hannover

Wie Trauben hängen die Kindern in den Kletterbäumen. Im Sandkasten herrscht reger Betrieb, und alle Spielgeräte sind dicht umlagert. Eigentlich meide sie volle Spielplätze, sagt Annika Ollrog, die mit ihren drei Kindern zum Sonnenspielplatz in der Eilenriede gekommen ist, aber heute habe es sich eben anders ergeben: „Und ich bin richtig froh, meine Kinder nach vielen Wochen endlich mal wieder mit anderen toben zu sehen.“

Bei Frühlingstemperaturen und blauem Himmel herrscht auf Hannovers Spielplätzen am Beginn der Woche teils Hochbetrieb. Die wenigsten tragen noch Winterjacken, die wenigsten tragen noch Masken, und in Sachen Abstandsregeln waren Kinder noch nie federführend. Für viele Eltern ist ein Spielplatzbesuch ein Kompromiss. „Natürlich birgt er auch ein gewisses Infektionsrisiko“, sagt Annika Ollrog, „aber wir sind im Freien – und ich möchte den Kindern nicht ausschließlich Angst vermitteln.“

Keine Sperrungen – noch

In Isernhagen und Burgwedel hatte die Polizei am Wochenende schon Spielplätze gesperrt, weil es dort angesichts des Andrangs nicht möglich war, Corona-Abstandsregeln einzuhalten. „In Hannover gab es solche Sperrungen in den vergangenen Tagen noch nicht“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Der Ordnungsdienst behalte das Geschehen aber im Blick und werde gegebenenfalls einschreiten.

Polizei appelliert an die Eltern

Auszuschließen sind Schließungen also auch in der Stadt nicht. „Wenn das Frühlingswetter noch mehr Menschen auf die Spielplätze lockt, kann sich die Lage ändern“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Es sei schließlich nicht unproblematisch, wenn Kinder, die in Kitas nach Kohorten getrennt würden, sich dann auf Spielplätzen begegneten. „Wir appellieren an die Eltern, überfüllte Spielplätze zu meiden und an andere Orte auszuweichen – auch, wenn es schwer fällt“, sagt Bertram.

Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz, wo sich ebenfalls Dutzende von Kindern zwischen den Spielgeräten tummeln, hätten die wenigsten Verständnis für Sperrungen – auch nicht die eher vorsichtigen unter den Eltern: „Natürlich hat man Bedenken, hierher zu kommen, aber wo sollen die Kinder denn hin?“, sagt Odelmis Ramos, die mit ihrem dreijährigen Sohn Luis auf einer Bank sitzt. „Man kann doch nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben.“

Einige der Mütter hier können Geschichten von Nachbarn erzählen, die sich über Kinderlärm im Innenhof beschwert haben. Und viele haben die Erfahrung gemacht, wie schwer Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen sind – insbesondere, wenn Kinder sich nicht austoben können.

„Als die Spielplätze im vergangenen Jahr geschlossen waren, das war schon eine schwere Zeit“, sagt Yousif Gadir. Seine Kinder spielten hier mit Gleichaltrigen, die in derselben Kita-Gruppe und derselben Klasse seien: „Sie sind ohnehin eine Art Schicksalsgemeinschaft“, sagt der 52-Jährige.

„Die Kinder leben schon eine sehr lange Zeit ohne Normalität“, sagt auch die Mutter Annika Ollrog. Das hinterlasse Spuren: „Einige werden traurig, andere reizbar.“ Sie selbst hält zu anderen Eltern gebührenden Abstand. Doch die Kinder sollen einen unbeschwerten Nachmittag haben. Mit frischer Luft und Sonnenschein.

