Bei Treffen auf Spielplätzen sind Altersbegrenzungen und nächtliche Verbote schon immer recht individuell interpretiert worden. Wenn die Kleinen Rutsche und Netzschaukel freigegeben haben, schlägt oft die Stunde der Teenager. Am Bothfelder Anger läuft das aus Sicht von Anliegern und Eltern jüngerer Kinder gerade aus dem Ruder. Sie beklagen nächtlichen Lärm, zurückgelassenen Müll und eine Klientel, die ihnen zuweilen nicht geheuer ist.

Überquellende Mülleimer sind in Corona-Zeiten leider kein Einzelfall. Und mitnichten sind immer Jugendliche verantwortlich. Ob an der Lister Meile, in der Eilenriede oder auch der City – die Menschen holen sich Kaffee to go oder Snacks zum Mitnehmen und haben bei ihren Spaziergängen meist keine eigene Mülltüte dabei. So werden die Abfalleimer schnell zu klein, und der Unrat liegt bald drum herum. Dass Jugendliche vor allem in den Abendstunden Spielplätze für sich erobern, ist nicht neu – wie auch die Polizei bestätigt – und vor allem zurzeit gewissermaßen alternativlos.

Wo sollen die jungen Leute hin?

Natürlich sind Treffen ohne Musikanlage, lautstarke Streitereien oder Gegröle für die meisten Beteiligten weitaus angenehmer. Und das sollte man auch hinbekommen können, wenn man 16 oder 18 Jahre alt ist. Wahr ist aber auch: Wo sollen die jungen Leute hin, wenn es schon sonst keinerlei Normalität für sie gibt?

Wenn also beide Seiten etwas aufeinander zugehen, sollte das jugendliche Miteinander zu tolerieren sein. Und wenn die späten Besucher keine Scherben mehr hinterlassen, fällt das sicher leichter. Dabei helfen womöglich auch zusätzliche Mülleimer.

Von Susanna Bauch