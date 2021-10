Kirchrode

Vier unterschiedliche Spiel-Terrassen auf einer Hügelfläche: Die Geländetopografie des rund 3100 Quadratmeter großen Spielplatzes am Dieter-Oesterlen-Weg inspirierte die Landschaftsbauer zum Thema „Berglandschaft“. Zwar würde ein Österreicher hier wohl vergeblich den Berg suchen – aber für hiesige Verhältnisse genügt ein kleines Gefälle. Die Höhenmeter muss man sich dazudenken. Das hannoversche Landschaftsarchitekturbüro „Chora blau“ hat jeder Terrasse einen eigenen Charakter verliehen und die dazu passenden Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen aufgestellt. Die Kosten für die Erneuerungsarbeiten betrugen rund 310.000 Euro.

Der umgebaute Spielplatz wird offenkundig gut angenommen. Bei einem Besuch bedauerten Anwohner, die ihre Kinder begleiteten, jedoch, dass sie auf den Spielflächen täglich Bierflaschen entsorgen müssten. Alkoholkonsum auf dem Areal ist zwar nicht erlaubt, sollte aber von der Stadt auch tatsächlich verhindert werden, finden die Eltern.

Mit einer Seilbahn gleiten die Kinder abwärts. Quelle: Felina Wellner

Seilbahn verbindet Gipfel und Tal

Die Gestaltung der Landschaft indes ist schon gelungen: Mit einer Seilbahn gelangen Kinder vom Gipfel ins Tal. Die „Almwiese“ im Süden des Areals ist vor allem für kleinere Kinder gedacht. Eine Nestschaukel sowie ein Sandspielbereich mit Sieb, Kran und Backtisch laden zum gemeinsamen Spielen ein. Etwas ältere Kinder kommen im nächsten Spielbereich auf ihre Kosten. Dieser widmet sich den Themen Klettern und Hüpfen und besteht aus einer Kletterspielkombination mit Seilkonstruktionen, Kletterwänden, einer Rutsche und einem „kleinen Bergsee“ – wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt – in Form eines Trampolins. Eine besondere Attraktion ist das Spielplatztelefon, mit dem „Notrufe“ von einer Seite einer gestalteten „Felswand“ zur anderen Seite abgesetzt werden können. Auf der obersten Terrasse ist eine neue Tischtennisplatte aufgebaut worden. Für das freie Toben und verschiedene Ballspiele gibt es zudem eine offene Rasenfläche.

Das Areal ist in verschiedene Terrassen gegliedert. Quelle: Felina Wellner

Details werten Spielplatz auf

Zwischen den Spielbereichen befinden sich Holzskulpturen in Gestalt von Gämsen, die Kinder auf die nächste Terrasse locken sollen. Die Ränder des gesamten Spielplatzes sind mit einer Blühmischung aufgewertet worden, die im nächsten Jahr ihre volle Blühte entfalten wird. Zusätzlich sollen in diesem Herbst noch Bäume als Schattenspender gepflanzt werden, teilt die Stadt mit. Erwachsene können an einem Tisch auf Bänken verweilen, während ihre Kinder in der neuen „Bergwelt“ herumtollen.

