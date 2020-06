Hannover

Bei der genossenschaftlich organisierten Sparda-Bank sind Unternehmen und Gewerkschaft Verdi aneinander geraten. Hintergrund ist die fristlose Kündigung des stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, Detlev Hagenkord. Der Vorwurf lautet auf Spionage. „Das ist völlig absurd“, sagt Jörg Reinbrecht, zuständiger Landesfachbereichsleiter von Verdi. Ein zweiter Mitarbeiter, dem gekündigt wurde, habe die Bank mit einem positiven Vergleich verlassen. Der Fall Hagenkords wird am 25. Juni vor dem Arbeitsgericht verhandelt.

Streitfall Telefonkonferenz

Die Angelegenheit geht auf den vergangenen November zurück, als es laut Reinbrecht Tarifverhandlungen gab. Hagenkord, seit 20 Jahren im Unternehmen tätig, habe damals an einer Telefonkonferenz zum Thema Urlaubs- und Vertretungsplanungen teilgenommen – laut Bank, ohne in die Runde zu gehören und ohne sich ordnungsgemäß anzumelden. „Er stand mit mehreren Kollegen in einem Raum, hat sich also nicht heimlich eingewählt“, sagt Reimbrecht. Zwischenzeitliche Vermittlungsversuche seien sämtlich gescheitert. Er vermutet, die Bank wolle einen aktiven Gewerkschafter abservieren. Das Klima im Betrieb habe sich insgesamt zum Negativen verändert.

Bank sieht schwerwiegenden Verstoß

Die Sparda-Bank sieht einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter. „Auch in Zukunft werden wir nicht tolerieren, dass Mitarbeiter und Führungskräfte heimlich ausspioniert werden, unabhängig davon, wer dies unternimmt“, teilt eine Sprecherin mit. Man sei seit Jahren ein Arbeitgeber, der sich sozial und im engen Austausch mit dem Betriebsrat um Interessen der Kunden und Mitarbeiter kümmert.

