Ahlem/Hemmingen

Eine sorgenvolle Zeit für Eltern bricht an: Ihre Kinder ziehen zum Schulstart allein los und müssen Straßen überqueren. Über dreißigtausend Verkehrsunfälle jährlich registrierte die Polizeidirektion Hannover in den letzten Jahren. Der städtische Verkehr ist gefährlich. Den Kleinsten fehlt es aber an Lebenserfahrung. Schon im Kindergarten sollten sie sich mit der Verkehrssituation vertraut machen, findet die Kuratorin der Sporleder-Stiftung Heike Sporleder.

„Sicherheit im Straßenverkehr war für meinen Vater immer oberstes Gebot“, berichtet sie. Werner Sporleder, Firmenchef und Gründer vom Baustellen-Absperrservice B.A.S., war ein innovativer und umtriebiger Mensch. Im Jahr 2018 – ein Jahr vor seinem Tod – rief der Hemminger seine Stiftung ins Leben. In seinem Sinne würden die Förderungsmittel eingesetzt, so die Tochter des Stifters – beginnend mit der Unterstützung von Fröbel-Kindergärten an den B.A.S.-Standorten Hannover und Leipzig. Ziel sei, dass sich auch die kleinsten Verkehrsteilnehmer stets sicher im Straßenverkehr bewegen könnten.

Kindergarten wird zum Verkehrsübungsplatz

Unter dem Motto „Kompetenz für Kinder“ spielt vorschulische Bildung in Fröbel-Kindergärten eine große Rolle. Dank der Stiftungs-Förderung von rund 2000 Euro kann Kindergarten-Leiterin Stephanie Löbe diesen Bereich nun ausbauen. Nach dem Prinzip der Impulspädagogik beginnen Kinder aus eigener Motivation mit den zur Verfügung gestellten Materialien zu spielen. Dabei werde der Kindergarten häufig zum Verkehrsübungsplatz: Im Innenraum sind Straßen abgeklebt, Kinder stellen einen Parcours mitsamt Schildern auf, zwischendrin muss das Auto an der Spiel-Tankstelle betankt werden.

BAS-Gründer Werner Sporleder war 2019 mit 93 Jahren gestorben. Quelle: Ralf Decker/ HAZ Archiv

Im Rahmen eines ADAC-Projektes zog die Kindergartengruppe mitsamt neuer Fahrgeräte auch schon in den wirklichen Straßenverkehr. „Der Lernerfolg unserer Kinder zeigt sich darin, dass sie konzentrierter durch den Verkehr gehen und Verkehrsschilder bewusster wahrnehmen“, sagt die Leiterin.

Das gespendete Verkehrsspielzeug kommt an, bestätigt auch der fünfjährige Tony. Die leuchtende Ampel möge er am liebsten – „und das Feuerwehrauto“, schiebt er nach. Tony gehört zu den Vorschülern. Für diese seien Verkehrsübungen besonders entscheidend, schließlich stehe bald der Schulweg an, erläutert Löbe.

Stiftung steckt noch in den Kinderschuhen

Weitere Unterstützungsprogramme durch das Stiftungsteam sollen folgen. Allerdings stecke die Stiftung noch in den Kinderschuhen und sei auf Spendengelder angewiesen, sagt Stiftungs- und B.A.S.-Vorständin Sonja Riefe. „Wenn die Mittel zur Verfügung stehen, wollen wir weiter an der Sicherheit auf Wegen zur Schule oder in den Kindergarten mitwirken.“ Ein zusätzliches Ziel sei die Stipendienförderung im Bereich der Verkehrsdigitalisierung und Telematik.

