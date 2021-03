Hannover

Bässe wummern aus der Box, junge Männer ziehen sich an Reckstangen hoch, hängen über Kopf an Ringen und zählen ihre Liegestütze. Man begrüßt sich, fachsimpelt über das effektivste Muskeltraining – alles draußen an der frischen Luft. Der Fitnessparcours am Maschsee in Höhe Sportleistungszentrum (SLZ), Ende 2019 von der Stadt Hannover erbaut, erfreut sich großer Beliebtheit, insbesondere seit der Corona-Krise und dem schier endlosen Lockdown von Fitnessstudios und Sportvereinen.

Eigenes Trainingsprogramm erstellt

„Das ist ein super Ausgleich“, sagt der 18-jährige Mathis, der mit seinen Freunden alle zwei bis drei Tage den Platz besucht. „Und es ist besser, als zu Hause allein vor sich hin zu trainieren“, sagt sein Kumpel Anton. Die beiden Schüler wollen demnächst Turnen als Schulsportfach wählen und dafür die richtigen Muskeln in Form bringen. Klimmzüge sind Standard, aber auch Bauchaufzüge für die Rumpfstabilität. Wie die Übungen funktionieren, schaut sich Mathis auf Youtube und Instagram an, danach stellt er sich ein eigenes Trainingsprogramm zusammen. „Eineinhalb bis zwei Stunden sind wir auf dem Platz beschäftigt“, sagt Anton.

Klimmzüge, Sit-ups und bisschen gucken – der Fitnessparcours ist auch ein sozialer Treffpunkt. Quelle: Katrin Kutter

Showbühne für Muskelmänner

Bei trockenem Wetter und warmen Temperaturen kann es auf dem Sportspielplatz richtig voll werden. Das sei zwar in Sachen Corona bedenklich, so Mathis, aber es gebe ja sonst keine Alternative. Zudem treffe man Gleichgesinnte und könne sich gegenseitig motivieren. „Als ich vor einigen Monaten anfing, schaffte ich keinen einzigen Klimmzug“, sagt Anton. Jetzt hievt er mit Leichtigkeit sein Kinn über die Stange, etliche Male.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich wie die Hantelräume in Fitnessstudios wird auch der Freiluft-Parcours bisweilen zur Showbühne. Gut gebaute junge Männer entblößen dann ihre Oberkörper und filmen sich gegenseitig, wie sie Muskeln anspannen und ins Schwitzen geraten. „Bisschen Posing gehört dazu“, sagt Mathis grinsend. Frauen seien auf dem Platz tendenziell in der Minderheit.

Hendrik Schmidt (li) und Ilja Immermann mit Sohn Elon besuchen den Gerätepark zum ersten Mal. Quelle: Katrin Kutter

Lesen Sie auch Fitnessparcours am Maschsee in Hannover für Menschen mit Handicap

Rutschfester Boden für die ersten Gehversuche

Der Gerätepark kann aber auch Ziel eines Familienausflugs sein. Ilja Immermann lässt seinen einjähren Sohn Elon auf dem rutschfesten, gummiartigen Boden herumlaufen. „Das ist ideal für seine Gehversuche“, sagt er. Immermann hat einst Wasserball im Sportleistungszentrum gleich gegenüber gespielt. Jetzt besucht er den Fitnessparcour zum ersten Mal und ist begeistert. Auch sein Kumpel Hendrik Schmidt, ein ehemaliger Fechter, ist angetan. „Bis die Gyms wieder öffnen, ist das eine gute Alternative“, sagt er.

Sollten die Fitnessstudios wieder öffnen, will der 18-jährige Mathis in die gewohnten Trainingsräume zurückkehren. Anton dagegen wiegt den Kopf. „Ich will hier an der frischen Luft weitertrainieren – zumindest als Ergänzung“, sagt er.

Von Andreas Schinkel