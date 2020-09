Hannover

Bewegung an der frischen Luft, aber mit einem Dach über dem Kopf – so muss man sich Sport in einer Freilufthalle vorstellen. Seit mehreren Jahren wollen SPD und Grüne den Bau solcher Hallen forcieren, doch bisher ist keine einzige Halle in Hannover entstanden. Jetzt startet das Mehrheitsbündnis ( SPD, Grüne, FDP) einen neuen Versuch. Auf Antrag der drei Parteien hat der Sportausschuss kürzlich beschlossen, dass sich Vereine, die Interesse am Bau einer solchen Halle auf ihrem Gelände haben, bei der Stadtverwaltung melden sollen. Nicht durchsetzen konnte sich die CDU mit ihrer Idee, dass die Stadt bei allen Schulneubauten den Bau von Freilufthallen prüfen solle.

Erste Vereine zeigen Interesse

„Die Vereine sollen jetzt kreativ werden und sich ein Nutzungskonzept überlegen“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Trend zum Outdoorsport könnten Freilufthallen wieder eine höhere Attraktivität erhalten. Mehrere Bewerbungen seien ausdrücklich erwünscht. „Und sollte es keine geben, wäre der tatsächlich Bedarf damit auch geklärt“, sagt Alter.

Die beiden Sportvereine Turnklubb zu Hannover (TKH) und der Deutsche Hockey Club ( DHC) können sich Freilufthallen auf ihren Sportstätten vorstellen. Dem TKH schwebt eine „multifunktionale Fläche“ auf seinem Gelände an der Tiergartenstraße in Kirchrode vor. „Wir könnten dort Basketball und Outdoorfitnesskurse anbieten“, sagt TKH-Chef Hajo Rosenbrock. Das Programm wäre für Kinder und Erwachsene geeignet. „Die Halle stünde nicht nur Vereinsmitgliedern offen, sondern allen Menschen“, sagt Rosenbrock. Nichtmitglieder müssten allerdings Eintritt bezahlen.

Der DHC kann sich vorstellen, eine Freilufthalle für seine Lacrossesparte zu errichten. Das Spiel mit den kescher-artigen Schlägern wird nicht nur auf dem Feld, sondern auch in Hallen gespielt. Zudem könne eine Freilufthalle auf dem Vereinsgelände am Großen Garten anderen Gruppen angeboten werden, etwa Basketballern und Rollstuhlsportlern, heißt es beim DHC.

Kosten von bis zu 700.000 Euro

Am Ende ist der Bau der Hallen eine finanzielle Frage. Mindestens 250.000 Euro kostet der Bau einer überdachten Sportfläche. Je nach Bodenbelag können die Kosten auch bis zu 700.000 Euro betragen. Gering fallen die Ausgaben für den Betrieb aus, da unter anderem Heizkosten entfallen. Im Umland Hannovers hat die KGS Neustadt am Rübenberge seit mehreren Jahren eine Freilufthalle.

Ratspolitiker gehen davon aus, dass die Stadt Hannover den Bau der Anlagen bezahlt und die Vereine den Betrieb übernehmen. Ob das angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt aktuell umsetzbar ist, darf bezweifelt werden. „Mittel für den Sport werden im nächsten Haushalt zusammengestrichen“, meinte Rita Girschikofsky, Präsidentin des Sportsportbunds, kürzlich im Sportausschuss.

Von Andreas Schinkel