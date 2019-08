Hannover

Sollen Radler und Fußgänger künftig die Möglichkeit bekommen, vereinseigene Sportanlagen zu durchqueren? Die Stadtverwaltung verfolgt diese Idee in ihrem Freiraumkonzept, um vor allem schnellere Radwegverbindungen zu schaffen. Der Stadtsportbund, Vertreter der hannoverschen Vereine, protestiert gegen den Plan, doch nicht alle Vereine lehnen öffentliche Wege über ihre Plätze ab – im Gegenteil.

Hundehalter leinen ihre Tiere an

Seit zehn Jahren führt ein Weg quer über das Gelände der Sportgemeinschaft von 1874 (SG 74) in Herrenhausen. Der schmale Pfad verbindet die Graft am Großen Garten mit der Straße In der Steintormasch. „Insgesamt haben wir gute Erfahrungen mit der Durchquerung gemacht“, sagt der Vereinsvorsitzende Reinhard Schwitzer. Oft seien Hundehalter auf der Strecke unterwegs, zum Glück führten sie ihre Tiere meist an der Leine. „Wir wollen den Weg jetzt erneuern und einladender gestalten“, kündigt Schwitzer an.

Beschädigte Fitnessgeräte muss Verein ersetzen

Breiter und damit auch für Radler befahrbar soll der Weg aber nicht werden. „Einen Verlust von mehr Rasenflächen können wir uns nicht leisten“, sagt Schwitzer. Schließlich trainiere der Verein 29 Fußballmannschaften.

Der Weg durch die Anlage der SG 74 führt an der Vereinsgaststätte vorbei, auch ein Spielplatz für Kinder und ein Geräteparcours für Senioren befindet sich in Sichtweite. „Leider haben wir mit Vandalismus zu kämpfen“, sagt der Vereinschef. Erst kürzlich hätten Unbekannte ein Fitnessgerät auf dem Seniorenspielplatz beschädigt. „Das müssen wir jetzt mit unseren Mitteln ersetzen“, sagt Schwitzer.

Von Andreas Schinkel