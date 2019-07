Hannover

Inline-Rennen auf dem Gelände der alten Radrennbahn in Wülfel? Dieser Traum des Inline Clubs Hannover (ICH) lässt sich nicht verwirklichen. Die Stadtverwaltung hat den Plänen des Vereins eine Absage erteilt. „Die Finanzierung des Betriebs und des Umbaus sind aus Sicht der Verwaltung nicht gesichert“, sagt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ. Man habe die Gespräche mit dem Verein in guter Atmosphäre beendet. Dennoch zeigt sich ICH-Vereinschef Mirko Feesche enttäuscht. „Jetzt müssen wir weitermachen wie bisher und freie Flächen für unsere Wettkämpfe anmieten“, sagt er. Der Verein verfügt bisher über keine eigene Übungsstrecke für seine Leistungssportler.

Abriss der Radrennbahn sollte 200.000 bis 300.000 Euro kosten

Seit Monaten verhandeln Stadt und Inline-Verein darüber, wie die marode Sportstätte in Wülfel wiederbelebt werden kann. Der Verein hatte vorgeschlagen, die alte Holzbahn abzureißen und stattdessen eine 200 Meter lange, ovale Rennstrecke für Inline-Fahrer anzulegen. Die Fahrbahn sollte asphaltiert sein, die Kurven um 15 Prozent geneigt. Zudem sollte es im Inneren der Arena einen ebenerdigen Straßenkurs geben.

Allein der Abriss der alten Radrennbahn sollte 200.000 bis 300.000 Euro kosten, der Bau des Inline-Parcours noch einmal 200.000 Euro. „Den Abriss der alten Holzbahn hätten wir in Eigenregie bewerkstelligt“, sagt Feesche. Rund 50 Mitglieder hätten nach dem „Ameisen-Prinzip“ die alte Radrennbahn Stück für Stück abmontiert. Kleingärtner zeigten bereits Interesse an dem Holz.

Verein: Inline-Parcours wäre einzigartig gewesen

Für den Betrieb der Inline-Anlage hatte Feesche zwischen 10.000 und 13.000 Euro pro Jahr einkalkuliert. Dazu wären jährliche Rücklagen von 8000 bis 9000 Euro gekommen. Der Inline-Verein hat insgesamt nur 150 Mitglieder. „Aber ein solcher Parcours wäre einzigartig in Niedersachsen, ja in ganz Deutschland gewesen“, meint der Vereinschef.

Der Stadt war das Konzept offenbar zu unsicher. „Es gab auch nach eingeräumten Nachbesserungsfristen viele Positionen in den Finanzplänen, die nicht belastbar waren“, sagt Stadtsprecher Möller. Über die Zukunft und die weitere Verwendung der ehemaligen Radrennbahn sei noch nicht entschieden. Angestrebt werde weiterhin eine sportliche Nachnutzung, die aber finanziell tragbar sein müsse.

SPD : Verkaufserlös muss Sport zugute kommen

In der Ratspolitik wird die Absage an den Inline-Verein bedauert. Jetzt müsse die Stadt auch überlegen, sagt SPD-Sportexperte Agelo Alter, ob das 24.000 Quadratmeter große Grundstück auf andere Weise genutzt oder möglicherweise verkauft werden kann. „Der Erlös sollte in jedem Fall der Sportentwicklung in Hannover zugute kommen“, sagt Alter. Das Geld könne etwa in die Bädersanierung oder den Bau von Kunstrasenplätzen fließen.

Von Andreas Schinkel