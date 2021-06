Hannover

Die Stadt Hannover schränkt ihre Sportförderung für kleine Vereine ein. Wenn Sportvereine mit weniger als 150 Mitgliedern Zuschüsse für die Sportplatzpflege beantragen, erhalten sie jetzt eine Absage aus der Stadtverwaltung. So geschehen beim Hockey- und Tennisclub (HTC) in Wülfel. „Das war für uns ein Schock“, sagt HTC-Vorsitzender Christian Görlitzer. Jetzt müsse er zusehen, wie er die Finanzierungslücke von 4000 Euro pro Jahr kompensiere.

„Warum sind wir weniger förderungswürdig?“

„Das Fördergeld der Stadt macht 20 Prozent unseres Etats aus“, sagt Tobias Eidt vom Vorstand des HTC. Etwa drei Jahre lang könne man von den angesparten Rücklagen des Vereins leben, dann sei Schluss. „Wir machen hier gute Arbeit. Warum ist ein Verein mit 100 Mitgliedern weniger förderungswürdig als andere Vereine?“, fragt er sich.

Neue Mindestgröße für Vereine bei Sportförderung

Anfang des Jahres hat der Rat die neuen Sportförderrichtlinien der Stadt beschlossen. Darin taucht erstmals die Mindestgröße von 150 Mitgliedern auf. Ist ein Verein kleiner, gibt es keinen Zuschuss für die Pflege von Sportplätzen. Eine weitere, bereits seit Jahren bestehende Hürde ist der Anteil von Jugendlichen: Mindestens 10 Prozent der Vereinsmitglieder müssen unter 18 Jahre alt sein, damit ein Verein in den Genuss einer Förderung kommt.

Misst die Stadt mit zweierlei Maß?

Während die Stadt ihre Vorgaben für Vereine verschärft hat, sitzt das Geld an anderer Stelle lockerer. Neuerdings können auch lose Sportgruppen Steuergeld aus der Stadtkasse beantragen. Solche Gruppen müssen lediglich aus zehn Mitgliedern bestehen. Misst die Stadt mit zweierlei Maß?

Der Stadtsportbund Hannover hat die neuen Förderrichtlinien zunächst scharf kritisiert. Dann könne jede Thekenmannschaft kommen und Fördermittel beantragen, hieß es anfangs. Doch jetzt schwenkt der Verband um. „Es geht darum, Sportarten zu fördern, die ganz neu sind und noch gar nicht in Vereinen auftauchen“, sagt der Geschäftsführer des Stadtsportbunds, Roland Krumlin. Nicht umsonst würden solche Sportgruppen aus dem Topf für Fun Sport finanziert und nicht aus dem Etat für Vereine. Die Mittel für Fun Sport umfassen derzeit 11.400 Euro. „Keine Laufgruppe wird Fördergeld von der Stadt bekommen“, meint Krumlin.

Zuschüsse für Kauf von Ausrüstung gibt es auch für kleine Vereine

Weitere Klagen von kleinen Vereinen über gestrichene Fördermittel sind beim Stadtsportbund bisher nicht eingegangen. „Der HTC ist ein Einzelfall“, meint der Geschäftsführer der Verbands. Das liege daran, dass der Verein trotz seiner geringen Mitgliederzahl mehrere Hockey- und Tennisplätze betreibe.

Tatsächlich ist es so, dass die Mindestgröße von 150 Mitgliedern nur dann gilt, wenn Vereine Zuschüsse für die Sportplatzpflege beantragen. Der Gedanke dahinter: Kleine Vereine seien nicht in der Lage, mehrere Sportplätze zu betreiben. Will aber beispielsweise ein Judoverein mit 100 Mitgliedern neue Matten kaufen, kann er durchaus auf Zuschüsse von der Stadt hoffen.

Hoffnung auf Übergangslösung

Der HTC zeigt jedoch, dass ein Verein mit geringer Mitgliederzahl durchaus fähig ist, die eigenen Sportanlagen in Ordnung zu halten. „Wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben“, sagt Eidt. Immerhin gibt es Hoffnung „Wir werden versuchen, eine Übergangslösung hinzubekommen“, kündigt Krumlin an und rät dem Verein, sich mit dem Stadtsportbund und der Sportverwaltung an einen Tisch zu setzen.

Von Andreas Schinkel