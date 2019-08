Hannover

Regionale Produkte kaufen und damit Sportvereine vor Ort unterstützen – das ist die Idee für eine neue Art von Sportförderung in Hannover. „Von einem Kilo verkauften Kaffee, geht ein Euro an den Sport“, erklärt Ideengeber Harry Spenst das Prinzip. Das Geld fließt in einen Fonds, der von Stadt- und Regions...