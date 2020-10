Hannover

Die Nachricht wartete im elektronischen Postfach, sie war freundlich im Tonfall, aber hart in der Sache. Hajo Rosenbrock, Vorsitzender vom Turn-Klubb Hannover (TKH), teilte per E-Mail in großem Verteiler mit, dass einige junge Mädchen im größten Sportverein Hannovers keine Zukunft mehr hätten. Jedenfalls nicht in der Disziplin ihrer Wahl, in der Leistungsklasse der rhythmischen Sportgymnastik. Der Klub streiche das Angebot zum Oktober, schon zwei Wochen nach Absendung der Mail. Es fehle, schrieb Rosenbrock, an Hallenzeiten und Geld, außerdem habe auch Niedersachsens Turnerbund jede Förderung des Leistungssports in der Sportgymnastik eingestellt.

„Kampf um Ressourcen“

In Hannover sind Hallenzeiten für Sportvereine seit Langem rar, während der Corona-Pandemie hat sich dieser Mangel noch verschärft. Es wird mehr gelüftet und früher geschlossen, all das reduziert die Stunden. Die Folge ist, dass die Konkurrenz um Trainingszeiten gestiegen ist. Vereine müssen unter ihren Abteilungen ausbalancieren, wie knapper werdende Stunden angemessen verteilt werden sollten. Der Turn-Klubb, Hannovers größter Verein mit aktiven Sportlern, hat Rosenbrock zufolge 20 Wochenstunden auf gemieteten städtischen Feldern verloren, die eigene Halle in der Maschstraße konnte den Bedarf ohnehin nicht mehr decken.

Anzeige

Hier trainierten bislang auch die Mädchen in der Leistungsklasse, einige vertraten den TKH auf Bundes- und Landesebene. Dann kam die Mail. Was Eltern der Mädchen enttäuschte, war nicht nur das Ende der Trainingsmöglichkeiten im Verein. „Uns wurde vom Vorstand keine Möglichkeit gegeben, gemeinsam nach Alternativen zu suchen, um die Leistungsklasse zu retten“, sagt Leila Urban, Mutter eines betroffenen Mädchens. Mehrere Eltern sehen das Solidaritätsprinzip verletzt: Man habe Beiträge während des Lockdowns gezahlt, nun müssten die Kinder gehen, während der Verein gleichzeitig öffentlich um neue Mitglieder werbe. „Wie soll ich das meiner Tochter erklären?“, fragt eine Mutter.

Eltern: Waren nicht mehr gewollt

Im Verständnis von Hajo Rosenbrock hat dagegen der Vorstand das Notwendige getan. „Es ist ein Kampf um Ressourcen.“ Der Verein wolle in dieser Situation den Breiten- und Wettkampfsport fördern, nicht den Leistungssport. Weil es ohne die bisher vom niedersächsischen Turnerbund geförderten Trainingszeiten in einer anderen Halle sportlich kaum ein Weiterkommen geben würde und die gesamte Abteilung der Sportgymnastik beinahe doppelt so viel koste, wie durch Beiträge hereinkommen, entschloss sich der Vorstand, den Leistungszweig zu schließen. Dafür, sagt Rosenbrock, sei nun Zeit frei geworden, etwa für 60 Teilnehmer des Mutter-Kind-Turnens. „Es ist natürlich schade für die zehn bis 15 Mädchen aus der Leistungsklasse und die freiberufliche Trainerin“, sagte der TKH-Chef.

Einige Eltern gehen nun mit dem Gefühl, nicht gewollt gewesen zu sein. Der Hinweis, die Mädchen könnten zur Aerobic wechseln, ins Leistungszentrum nach Bremen oder im TKH auf niedrigerem Niveau bei der verbliebenen Sportgymnastik mitturnen, machte diesen Eindruck nicht besser. Dennoch: Ganz ohne ihren Sport müssen einige der Mädchen dennoch nicht auskommen. Sie haben an drei Tagen in der Woche vor einiger Zeit in Arnum eine neue Trainingsmöglichkeit gefunden.

Von Gunnar Menkens