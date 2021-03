Die Ratsmehrheit (SPD, Grüne, FDP) will den Bau eines neuen TKH-Sportzentrums in Kirchrode mit 1,5 Millionen Euro fördern, doch stehen dadurch weniger Mittel für die Bädersanierung zur Verfügung. Die Stadt kündigt an, ihr Sanierungsprogramm strecken zu müssen.