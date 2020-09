Hannover

40 Jahre ist das Sprengel Museum alt – und stellenweise dringend reparaturbedürftig. Wie groß die Not zum Teil ist, haben Gebäudemanager der Stadt am Freitag im Wirtschaftsausschuss aufgezeigt. „Für die Beleuchtung gibt es keine Ersatzteile mehr“, sagte Fachbereichsleiter Jörg Gronemann. Die maroden Leitungen begännen zu schmoren. Man müsse manche Lichtanlagen mit Wärmebildkameras beobachten, um Brandgefahr rechtzeitig zu erkennen. Zudem besitze das Museum kaum noch aufstellbare Gipskartonwände, an denen Bilder befestigt werden könnten. Die mobilen Wände seien derart häufig durchbohrt und wieder zugespachtelt worden, dass sie keine Kunstwerke mehr hielten.

WCs im Altbau werden erst in zehn Jahren modernisiert

Mit der Auflistung des Notstände erklärt die Stadt zugleich, warum sie zunächst Beleuchtungssystem und Stellwände ersetzt – und die Toiletten erst in zehn Jahren sanieren will. Die geplante Reihenfolge der Reparaturen hatte im Vorfeld für Ärger gesorgt. SPD und CDU fragten sich, warum schöne Lampen einer modernen, behindertengerechten Toilette vorgezogen werden sollen. „Wir haben drei Behinderten-WCs im Altbau und zwei moderne barrierefreie Toiletten im Anbau“, sagt Gronemann. Die drei WCs im Altbau entsprächen zwar nicht mehr den neuesten Standards, seien aber in Ordnung.

CDU : 400.000 Euro für neuen Blitzschutz?

Verwundert zeigte sich die CDU darüber, dass auch der Blitzschutz am Altgebäude dringend erneuert werden müsse. Dafür kalkuliert die Stadt immerhin 400.000 Euro ein. „Blitzanlagen müssen regelmäßig gewartet werden“, sagt CDU-Wirtschaftspolitiker Jens-Michael Emmelmann. Da hätte es längst auffallen müssen, wenn eine Anlage nicht mehr funktioniert.

Eine Entscheidung über das Sanierungsprogramm hat der Wirtschaftsausschuss am Freitag vertagt.

Von Andreas Schinkel