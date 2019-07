Hannover

Es ging um Bilder von Kirchner und Nolde, von Max Pechstein, Paul Klee und George Grosz. Ein gewaltiger Kunstschatz, erschaffen von Künstlern, deren Namensliste sich wie ein Who’s who der klassischen Moderne liest. Im Jahr 1949 erwarb der hannoversche Museumsdirektor Ferdinand Stuttmann das Konvolut von 115 Kunstwerken. In der NS-Zeit hatten die Nazis zahlreiche wertvolle Exponate aus Hannovers Sammlungen als „Entartete Kunst“ beschlagnahmt – diese Stücke sollten helfen, die Verluste zu kompensieren.

In einer Art Beipackzettel wies der Kunsthändler Conrad Doebbeke, ein Berliner Jurist und Immobilienmakler, allerdings diskret auf Risiken hin, die es bei den 115 Bildern zu beachten gelte: „Heute besteht wieder die Gefahr, dass irgendein Herr Silberstein es wiederhaben will“, schrieb er in einem Brief an Stuttmann. Die „,Rückerstattungs’-Gefahr“ sei noch nicht gebannt: „Bis dahin wollen wir die Sachen lieber in den Kisten lassen.“

Ringen um Transparenz

„Das Konvolut steht seit Langem unter Verdacht“, sagt Carina Plath, stellvertretende Direktorin des Sprengel-Museums. Bereits in den Fünfzigern mussten drei Werke an ihre rechtmäßigen Eigentümer restituiert werden. Nach Verabschiedung der Washingtoner Erklärung zum Umgang mit NS-Raubkunst folgte im Jahr 2007 das Landschaftsgemälde „Römische Campagna“ von Lovis Corinth. Unter dem Titel „Verfemt – Gehandelt. Die Sammlung Doebbeke im Zwielicht“ sind im Sprengel-Museum jetzt rund 80 Werke aus dem fragwürdigen Konvolut zu sehen. „Wir versuchen, größtmögliche Transparenz zu schaffen“, versichert Plath. Die Ausstellung sei dabei ein wichtiger Schritt.

Detektivische Spurensuche

Kuratiert hat die Schau Annette Baumann, die seit 2009 als Provenienzforscherin der Landeshauptstadt der Herkunft von Kunstschätzen nachspürt. „Es gibt keinen privaten Nachlass von Conrad Doebbeke, der Auskunft über die Geschichte seiner Sammlung geben könnte“, sagt sie. In mühseliger Kleinarbeit musste die Forscherin Korrespondenzen in Archiven durchforsten, sie sichtete alte Auktionskataloge, befragte Angehörige früherer Besitzer. Eine detektivische Spurensuche, bei der sich aus einer Antwort oft nur die nächsten Fragen ergaben.

Da ist zum Beispiel Lovis Corinths Gemälde „Chrysanthemen und Kalla“ von 1920. Corinth malte seinerzeit viele Chrysanthemen-Bilder, die bei diversen Auktionen teils unter unterschiedlichen Namen auftauchten. In einigen Fällen musste Baumann bestimmte Gemälde anhand der angegebenen Maße identifizieren.

Zehn problematische Stücke

Sicher ist, dass dieses fragliche Bild noch 1926 im Besitz von Siegfried und Betty Rosenberg war. Der jüdische Kaufmann aus Berlin und seine Frau flohen 1938 nach Amsterdam, später wurden sie deportiert. „Ein Verfolgungsschicksal“, sagt Baumann. Doch welchen Weg das Bild in der NS-Zeit nahm, ist unklar. Eva Marianne Rosenberg, die Tochter des Paares, überlebte den Holocaust. Die Frau, die 2006 kinderlos in den USA verstarb, erhob in einem Wiedergutmachungsverfahren zwar Anspruch auf Grundstücke, doch von dem Corinth-Bild war dabei nicht die Rede. „Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in der NS-Zeit unrechtmäßig enteignet wurde“, sagt Baumann.

Das Chrysanthemen-Bild ist eines von etwa zehn Werken aus dem Doebbeke-Konvolut, deren Herkunft die Provenienzforscherin als „problematisch“ einstuft. Zu diesen zählt auch Corinths „Garten in Urfeld am Walchensee“. Einst hatte es der jüdischen Kunstexpertin Metella Abramczyk gehört, die in Chelmno ermordet wurde. Wie genau es jedoch an Doebbeke kam, sei bislang nicht festzustellen gewesen.

Einblicke in die Forschungsarbeit

Neben den Exponaten geben in der Ausstellung teils seitenlange Texte Aufschluss über die Verästelungen der Besitzverhältnisse. Die Schau bietet so auch detaillierte Einblicke in die Forschungsarbeit. Bei einigen Bildern wird sich die genaue Herkunft womöglich niemals rekonstruieren lassen. Bei anderen entpuppte sich diese als unverfänglich: Karl Schmitt-Rottluffs „Heide und Mond“ beispielsweise gehörte dem nicht-jüdischen Hamburger Professor Paul Sudeck, dessen Erben es nach seinem Tod unter freien Bedingungen verkauft hatten.

Liebermanns „Alte Frau mit Ziegen“ hatte Doebbeke, wie er in einem Brief 1950 versicherte, von einer „arischen Dame“ gekauft. Tatsächlich hatte das Bild einmal der jüdischen Berlinerin Bianca Israel gehört, die es jedoch irgendwann ihrer nicht-jüdischen Schwiegertochter übergeben hatte. Offenbar hatte Doebbeke es rechtmäßig erworben – zumindest forderte Bianca Israel, die 1963 in Hannover starb, es nie zurück.

So hat jedes der Bilder seine eigene Geschichte. Die Ausstellung solle auch helfen, die Forschung voranzubringen, sagt Baumann. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung von Verbrechen beitragen, sind dabei hoch willkommen.

„Verfemt – Gehandelt“ ist im Sprengel-Museum Hannover bis zum 17. November zu sehen. Infos unter (05 11) 16 84 38 75.

Von Simon Benne