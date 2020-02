Hannover

Der städtische Personalrat erteilt Überlegungen in der Landespolitik, das Sprengel Museum komplett in die Hände des Landes zu geben, eine deutliche Absage. „Das Sprengel Museum sollte bei der Stadt Hannover bleiben“, sagt Dieter Saewe, Vorsitzender des Personalrats im Fachbereich Kultur. Er befürchtet Nachteile für die Museumsbeschäftigten, wenn das Land dem Museum eine andere betriebliche Verfassung geben sollte. So könne das Land auf die Idee kommen, meint Saewe, das Museum als „Zuwendungsstiftung“ zu führen. Das bedeutet, dass der Betrieb durch regelmäßige Zuschüsse finanziert wird. Kosten wären auf diese Weise gedeckelt. „Und unter den Deckel fiele auch das Personal“, meint Saewe.

Vorschlag zur Übernahme kam aus der Landtags-CDU

Bisher teilen sich das Land und die Stadt Hannover die Trägerschaft je zur Hälfte. Doch als kürzlich die Kosten für den Brandschutz explodierten, kam aus der Landtags-CDU der Vorschlag, das Museum in Landeshände zu geben. Auch Kulturminister Björn Thümler konnte sich mit der Idee anfreunden. Am Ende erteilte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) dem Vorschlag eine Absage.

