Hannover

Wegen eines größeren Polizeieinsatzes war am Dienstagabend ein Teil der Georgstraße in der Innenstadt gesperrt. Ein den Behörden bekannter, psychisch kranker Mann hatte gegen 18. 40 Uhr mehrere Passanten in der Fußgängerzone angesprochen und behauptet, er habe in seinem Koffer Sprengstoff. Die Passanten alarmierten die Polizei.

Zur Galerie Die Polizei konnte am Ende zum Glück Entwarnung geben

Die Beamten nahmen den Mann fest und sperrten das Areal ab. Den Koffer hatte er in einem Geschäft abgestellt. Um sicher zu gehen hatten die Einsatzkräfte die Entschärfer des Landeskriminalamts angefordert. Die Spezialisten untersuchten den Koffer genauer.

Gegen 20. 20 Uhr konnten sie Entwarnung geben. In dem Gepäckstück befanden sich lediglich Kleidungsstücke. Die Sperrungen sind inzwischen wieder aufgehoben.

Von Tobias Morchner