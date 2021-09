Hannover

„Mit dem Sprinti können wir ganz neue Wege beschreiten, wenn es um die Mobilität im öffentlichen Raum geht“, sagt der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz. Seit Juni ist der Rufbus in der Wedemark, Springe und Sehnde unterwegs. Das erste Fazit der Region und des Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ist positiv. Die CDU-Fraktion in der Regionsversammlung hat jedoch kürzlich das Angebot als „mangelhaft“ bezeichnet. Der Rufbus gehe „an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer vorbei“, heißt es in der Mitteilung. Wie gut funktioniert Sprinti also wirklich? Wir machen den Test.

Von der Stadtbahnhaltestelle Anderten fahre ich in den Ort Rethmar bei Sehnde. Vorab muss ich den Rufbus über die Sprinti-App reservieren. Die Buchung ist kurz vorher oder mit längerem Vorlauf möglich, ich buche schon am Vorabend. Start und Ziel sind schnell eingegeben, doch dann soll ich auf „planen“ klicken. Es braucht mehrere Anläufe, bis ich den richtigen Button gefunden habe. Nach Abschließen der Buchung bekomme ich eine Bestätigung per SMS. Die Abfahrtszeit ist mit 9.55 bis 10.15 Uhr angegeben – Sprinti behält sich eine Spanne von 20 Minuten vor.

Die App bereitet auf die Abfahrt vor: Sie zeigt unter anderem an, wo der Sprinti sich gerade befindet und welches Kennzeichen er hat. Quelle: Samantha Franson

Regelmäßige SMS vor der Abfahrt

Am nächsten Morgen mache ich mich auf zur Haltestelle in Anderten. Noch in der Stadtbahn erreichen mich weitere Mitteilungen. 30 Minuten, zehn Minuten und fünf Minuten vor Abfahrt bekomme ich je eine Erinnerungs-SMS. Vor meiner ersten Sprinti-Fahrt bin etwas aufgeregt. Die kontinuierlichen Hinweise beruhigen mich. Allerdings sind seit der ersten Nachricht nicht 30, sondern knapp 45 Minuten vergangen. Ich lerne direkt, dass man als Sprinti-Fahrerin etwas Geduld mitbringen muss. Immerhin liegt die Abfahrt immer noch innerhalb der ursprünglich angegeben Zeitspanne.

Kurz vor der Abfahrt erhalten Fahrgäste mehrere Erinnerungs-SMS. Quelle: Thea Schmidt

Ähnlich wie mir unerfahrener Sprinti-Nutzerin geht es vielen anderen wohl auch. „Die Leute können immer noch nicht glauben, dass es das Angebot wirklich gibt“, sagt Franz. Das On-Demand-System sei bundesweit einzigartig, erläutert der Verkehrsdezernent. Für dreieinhalb Jahre läuft das Testprogramm, jährlich kostet es etwa 3,5 Millionen Euro. Nur ein kleiner Teil davon wird Franz zufolge durch die sogenannten „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) aufgefangen. Trotzdem zahlen Kunden für den Rufbus keinen Aufpreis. Ein normales GVH-Ticket für die entsprechenden Zonen reicht aus. Dieses ist an den Fahrkartenautomaten, an Verkaufsstellen und in der App erhältlich. Direkt in der Sprinti-App kann man es allerdings nicht buchen.

Die Region würde das Sprinti-Programm gerne ausweiten und hat sich deshalb um Fördergelder des Bundes beworben. Ob das klappt, ist noch ungewiss, aber nur, wenn die Millionen aus Berlin fließen, kann die Region den flächendeckenden Ausbau des Kleinbus-Angebots stemmen.

„Die meisten Fahrgäste sind jung“

Im Bus bin ich die einzige Mitfahrerin. Wir fahren hinter einem Trecker her, die Busfahrerin plaudert mit mir. Sie erzählt, dass sie früher Schulbusse gefahren habe und nun die On-Demand-Fahrten genieße. Diese seien viel entspannter. Bevor sie mich abgeholt hat, habe sie zwei ältere Damen gefahren. Diese seien ganz begeistert davon gewesen, dass sie direkt an ihrem Wunschort abgesetzt wurden. Die meisten Fahrgäste seien allerdings junge Leute, erzählt die Fahrerin. Dann müssen wir doch noch eine weitere Passagierin abholen – es ist eine Jugendliche.

Als Sprinti mich am Rethmarer Gutshof absetzt, sind etwa 25 Minuten Fahrt vergangen. In der App war während der Fahrt stets erkennbar, an welcher Stelle Sprinti sich befand und wie lange es noch dauern würde. Da ich mein Ziel ohnehin willkürlich auf der Karte markiert hatte, ist es mir egal, wo genau ich rausgelassen werde. Deutlich wird aber: Die Fahrerin hätte mich auch eine Straße weiter abgesetzt – ein guter Service.

Die Busfahrerin hat die HAZ-Reporterin in Rethmar abgesetzt – und sogar gefragt, wo genau denn der Halt sein solle. Quelle: Thea Schmidt

„Mehr Nutzer als in Berlin“

Auf den Geschmack des Rufbusses sind auch viele andere Nutzerinnen und Nutzer bereits gekommen. Im Juni, dem ersten Sprinti-Monat, hatten dem GVH zufolge bereits rund 10.000 Fahrgäste das Angebot genutzt, im Juli waren es sogar 15.600. Das entspricht einer Steigerung von 56 Prozent. „Wir sind positiv von den Zahlen überrascht“, sagt Franz. Selbst in Berlin habe Sprinti-Betreiber Via nicht so viele Fahrgäste gehabt. „Wir sind jetzt schon an der Grenze der Kapazitäten und müssen mit der Zahl der Fahrzeuge hochgehen“, berichtet Franz. Insgesamt 14 Fahrzeuge seien derzeit täglich unterwegs, 20 Sprinter stünden zur Verfügung.

Aus Rethmar laufe ich zurück nach Sehnde. Auf dem Weg am Mittellandkanal denke ich bereits an die Rückfahrt, die ich spontan buchen will. Zuvor hatte ich gelesen, dass manchmal keine Sprintis mehr verfügbar sind. Ich male mir also schon aus, wie ich verloren im mir unbekannten Sehnde stehen werde, kein Sprinti weit und breit in Sicht. Als ich in Sehnde ankomme, passiert genau das. Auf meinem Smartphone erscheint beim Suchen der Verbindung der Hinweis, dass kein Sprinti verfügbar sei. Doch dass ich aus Sehndes Zentrum nicht mit dem Sprinti nach Anderten zurückkomme, liegt schlicht daran, dass auf der Strecke eine reguläre Linie fährt, und zwar jede Viertelstunde. Statt eines Sprintis schlägt mir die App die Linie 800 vor.

Sprinti ergänzt Linienbus

Die Bushaltestelle liegt etwa 400 Meter von meinem Standort entfernt, weshalb mir angeboten wird, dass ein Sprinti mich dorthin bringt. Ich beschließe jedoch zu laufen. Dabei vermisse ich einen Hinweis in der Sprinti-App, der mich zur Haltestelle führt. Stattdessen muss ich auf Google-Maps zurückgreifen. Auch wenn ich etwas enttäuscht bin, dass ich die Rückfahrt nicht im Sprinti zurücklegen kann – insgesamt hat mich das Konzept überzeugt. Aber ist das On-Demand-System eigentlich dauerhaft umsetzbar?

„Es ist eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung“, erklärt Verkehrsdezernent Franz. „Da muss man halt Geld in die Hand nehmen.“ Der Region sei etwas daran gelegen, auch den ländlichen Raum gut anzubinden. Sie habe sich beim Bund darum beworben, Modellkommune zu werden. Das würde eine weitere finanzielle Unterstützung bedeuten. Auch vom Land erhofft sich die Region Hannover eine dauerhafte Förderung. Schließlich gebe es auch niedersachsenweit die Diskussion, wie die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs aussehen könnte, erklärt Franz.

Von Thea Schmidt