Spritztour mit 1,47 Promille: 26-Jähriger demoliert BMW eines Bekannten in Hannover

Die Polizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen. Der junge Mann soll am Sonnabendmorgen betrunken mit dem grauen BMW eines Bekannten unterwegs gewesen sein. Dabei hat er den Wagen stark demoliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab später einen Wert von 1,47 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Unfallverursachers sicher. Welchen Weg der 26-Jährige in dem BMW genommen hat, ist bislang unklar.

Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige mit dem Wagen zwischen 4.30 Uhr und 9.30 Uhr unterwegs. Er soll in der Straße Warburghof im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz einem Bekannten die Schlüssel für den BMW 320d mit dem Kennzeichen H-ZC 777 gestohlen und anschließend mit dem Fahrzeug eine Spritztour unternommen haben. Die beiden Männer hatten zuvor in der Wohnung des Besitzers des BMW gefeiert. Als der 26-Jährige den BMW gegen 9. 30 Uhr wieder zurückbrachte, wies das Auto erhebliche Schäden an der Front und an der Seite auf.

Welche Strecke der 26-Jährige mit dem BMW zurückgelegt hatte, konnte er nicht mehr angeben. Er konnte sich lediglich daran erinnern, einen der Schnellwege genutzt zu haben. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass der 26-Jährige mit dem Fahrzeug unter anderem gegen eine Leitplanke gefahren war, das sich auch Schäden in einer Höhe von 40 bis 70 Zentimetern an einer Seite des BMW befanden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Strecke geben können, die der BMW zurückgelegt hat, zu dem genannten Fahrzeug oder zu Schäden an anderen Gegenständen, werden gebeten, sich in der Polizeistation Kleefeld unter Telefon (0511) 1 09 32 95 zu melden.

Von Tobias Morchner