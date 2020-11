Hannover

Das rechte Vorderrad abgerissen, das linke geplatzt – ein bislang unbekannter Autodieb war in der Nacht zu Freitag in Hannovers Innenstadt mit einem gestohlenen Mercedes AMG zu einer Spritztour aufgebrochen und hatte den Wagen dabei demoliert. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 200.000 Euro aus. Die Ermittler suchen Zeugen zu dem Vorfall.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein offenbar betrunkener oder unter dem Einfluss von Drogen stehender etwa 25 Jahre alter Mann gegen 3 Uhr zu Fuß vom Köbelinger Markt in Richtung Karmarschstraße unterwegs war. An der Schmiedestraße knackte er einen geparkten Mercedes AMG, der regulär in einer Parkbucht stand. Der Wagen gehört einem 26-Jährigen und war erst in diesem Jahr zugelassen worden. Der Autoknacker begann anschließend seine Spritztour quer durch die City mit deutlich zu hohem Tempo.

Anzeige

Fahrt auf drei Rädern durch die City

In der Goethestraße/Ecke Scholvinstraße rammte der Mercedes mit dem vorderenrechten Rad den Gehweg. Dadurch riss das Rad ab. Der Autodieb setzte seine Fahrt nun nur noch auf drei Rädern fort. Dabei fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit zum Teil über den Gehweg in Richtung Goseriede. Dort rammte er einen Pflanzenkübel aus Beton. Dabei platzte der linke Vorderreifen.

Der Fahrer verlor nun vollständig die Kontrolle über das gestohlene Fahrzeug. Der Mercedes drehte sich mehrfach im Kreis und kam dann zum Stehen. Der Autodieb stieg dann aus dem Wagen aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Nikolaistraße. Zeugen alarmierten nach dem Unfall die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Der Autoknacker ist etwa 1,75 Meter groß und hat nach Polizeiangaben ein „südländisches Erscheinungsbild“. Er trug eine schwarze Arbeitshose, ein dunkles T-Shirt mit einem aufgedruckten Muster und eine graue Strickjacke. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Nummer (0511) 1 09 28 15 zu melden.

Von Tobias Morchner