Vier Jugendliche haben am Montagabend in Hannover einen 17-Jährigen ausgeraubt. Das Opfer wartete an einer Bushaltestelle im Stadtteil Bornum, als er plötzlich angesprochen und angegriffen wurde. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einem ähnlichen Überfall am Sonntag in Oberricklingen.