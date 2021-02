Hannover

Knapp einen Monat nach ihrem angeblichen Verschwinden hat die Staatsanwaltschaft Hannover jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen die 32-jährige Annika T. aus Seelze eingeleitet. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen der zweifachen Mutter bis zu drei Jahren Haft. Die 32-Jährige hatte am 10. Januar einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, einige persönliche Gegenstände am Ufer des Mittellandkanals in Seelze-Lohnde deponiert und war dann untergetaucht. Die Polizei spürte die Frau einige Tage später wohlbehalten in Berlin auf.

Wer trägt die Kosten für den Einsatz?

Wegen des Beginns der strafrechtlichen Ermittlungen gegen sie lässt sich Annika T. inzwischen von einem Rechtsanwalt vertreten. „Er hat Akteneinsicht beantragt“, sagt Klinge. Unklar ist weiterhin, ob die 32-Jährige auch für die Kosten des großen Sucheinsatzes der Polizei und der Feuerwehr am Tag ihres angeblichen Verschwindens aufkommen muss. Diese Frage wird womöglich in einem zivilrechtlichen Verfahren im Anschluss an das strafrechtliche Verfahren geklärt werden müssen.

Unklar ist ebenfalls, ob es, wie Annika T. weiterhin behauptet, vor ihrem Verschwinden einen Überfall auf sie gegeben hat. Nach der Attacke habe sie die Polizei informiert, sei dann aber so kopflos gewesen, dass sie ihr Verschwinden vorgetäuscht habe, hatte die 32-Jährige nach ihrer Entdeckung durch die Polizei sinngemäß in einer Entschuldigungs-E-Mail an die Helfer der Feuerwehr geschrieben. Wann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover abgeschlossen sein werden, ist offen.

Suche mit Tauchern und Hubschrauber

Annika T. hatte am Morgen des 10. Januar ihre Wohnung am Mittellandkanal verlassen. Gegen 11 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, den die Beamten zurückverfolgen konnten. Etwa eine Stunde später wurden die persönlichen Gegenstände und das Auto der Frau in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung entdeckt. Von Annika T. fehlte jede Spur. Die groß angelegte Suche nach der angeblich Vermissten mit Tauchern, einem Polizeihubschrauber, einem Spürhund und zahlreichen Einsatzkräften musste am Abend erfolglos abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die 32-Jährige bereits in Berlin auf.

Von Tobias Morchner