In der Region Hannover gab es im vergangenen Jahr 7418 Firmengründungen, das sind rund 1400 weniger als noch 2011. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) kritisiert auch landesweit ein sinkendes Interesse an Firmengründungen. Ein Drittel der Gründer hat Migrationshintergrund – doppelt so viel wie der Anteil von Menschen mit ausländischem Pass an der Bevölkerung.