Hannover

Die Üstra steuert möglicherweise unruhigen Zeiten entgegen. Denn die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen fünf Mitarbeiter des Unternehmens wegen des Verdachts der Untreue. „Wir gehen derzeit einem Anfangsverdacht nach“, sagt Oliver Eisenhauer, der Sprecher der Behörde. Konkret überprüfen die Strafverfolger, ob Betriebsräte der Üstra möglicherweise über Jahre hinweg zu hohe Gehälter bekommen haben. Die Ermittler prüfen Fälle aus den Jahren 2014 bis 2018.

Unklar ist, gegen wen sich die Ermittlungen richten

Gegen wen sich die Ermittlungen im Einzelnen richten, und ob sich unter den Verdächtigen auch ehemalige Mitglieder des Vorstandes befinden, dazu möchte sich die Behörde derzeit nicht äußern. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Untersuchungen“, sagt Eisenhauer der HAZ.

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen, nachdem ein anonymes Schreiben bei der Üstra und bei Zeitungsredaktionen eingegangen war. Demnach sollen im Unternehmen freigestellte Mitglieder des Betriebsrats über Jahre zu hohe Gehälter bekommen haben – in einigen Fällen sogar das Doppelte des vorgeschriebenen Lohns. Demnach sei dem aus Steuergeldern subventionierten Unternehmen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Staatsanwaltschaft will sich derzeit noch nicht zu der Schadenssumme äußern. „Dazu stehen wir noch zu sehr am Anfang der Untersuchungen“, sagte Eisenhauer.

Lesen Sie mehr

Anonymer Brief: Zu viel Geld für Üstra-Betriebsräte?

Streit um Vorstand: Bei der Üstra kracht es

Von Tobias Morchner